Ten, kdo přijde po Putinovi, může být ještě daleko horší, varuje britský politolog Clackson

Někteří západní politici, mezi nimi i americký prezident Joe Biden nebo britský premiér Boris Johnson, otevřeně říkají, že Vladimir Putin nesmí zůstat u moci. Je to sice pochopitelné přání, ale neexistuje žádná záruka, že to, co přijde po něm, bude lepší, varuje britský politolog a expert na Rusko Alexander Clackson v analýze pro server Eurasia Review.

Moskva 20:00 29. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít