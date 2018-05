Ruská raketa na jaderný pohon neprošla testy, píše NBC. ‚Nikdo takové nemá,‘ říkal v březnu Putin

Zásobte se jídlem a nevěřte lživým informacím. Švédsko rozesílá příručku, jak se zachovat ve válce

Občané Švédska by v nejbližších dnech měli do svých schránek dostat instruktážní brožuru, co dělat v případě živelních pohrom, teroristických útoků, a především v případě války.