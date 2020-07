Rusové v referendu podpořili změny, které mohou Putina udržet u moci do roku 2036

Změny v ústavě, jež umožní prezidentovi Vladimiru Putinovi ještě dvojí znovuzvolení do nejvyššího úřadu, podpořilo 78 procent ruských voličů. Potvrzují to výsledky referenda po sečtení téměř všech odevzdaných hlasů. Moskva 7:02 2. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Změny v ústavě, jež umožní prezidentovi Vladimiru Putinovi ještě dvojí znovuzvolení do nejvyššího úřadu, podpořilo 78 procent ruských voličů. | Foto: Alexei Nikolsky | Zdroj: Reuters

Podle agentury TASS 78,03 procenta Rusů podpořilo příslušné ústavní dodatky. Ústřední volební komise přitom sečetla 99,02 procenta hlasů. Proti změnám ústavy se vyslovilo 21,16 procenta hlasujících.

Většina Rusů souhlasí se změnou ústavy. Putin má podle předběžných výsledků možnost opět kandidovat Číst článek

Jediným regionem, kde se hlasovalo většinově proti, je Něnecký autonomní okruh ležící na severním pobřeží evropské části Ruska. Práva hlasovat v referendu využilo 65 procent z přibližně 110 milionů oprávněných voličů.

Konečné výsledky budou oznámené poté, co se vyjasní některé stížnosti na chod hlasování. Například komise v moskevském rajonu Ramenki už uznala neplatnými hlasy v jedné z místností, a to kvůli podstrčení vícero lístků do volební urny.

Výsledek referenda není překvapivý. Oproti předpokladům ale reformu podpořilo více lidí. Třeba státní sociologické centrum VCIOM odhadovalo podporu asi o 8 procent nižší.

V Rusku prošla ústavní reforma. Po sečtení hlasů v 99% okrsků ji podpořilo 78% hlasujících. Konečné výsledky budou poté, co se vyjasní stížnosti na hlasování. Např. komise v Moskvě v rajonu Ramenki uznala neplatnými hlasy v jedné z místností kvůli podstrčení více lístků do urny. pic.twitter.com/dhwlzWOcU9 — Ivana Milenkovičová (@IMilenkovicova) July 2, 2020

Nicméně mimořádně vysoká podpora v některých regionech, stejně jako účast vzbudily pozornost některých pozorovatelů a opozičních hnutí. V Tuvě na jižní Sibiři bylo pro 97 procent voličů při účasti 90 procent obyvatel. Šéfka ruské ústřední volební komise Ella Pamfilovová nicméně namítala, že hlasování bylo prý maximálně transparentní.

Putin do roku 2036

Změny v základním zákoně umožní Putinovi opětovná zvolení i po vypršení nynějšího mandátu v roce 2024, a to na dvě další šestiletá období. Mohl by tak setrvat u moci až do května 2036.

Nevylučuji, že budu kandidovat, řekl Putin. Díky referendu by mohl setrvat u moci až do roku 2036 Číst článek

Referendum začalo 25. června a skončilo ve středu ve 20 hodin místního času každého časového pásma. Dílčí výsledky přitom začaly úřady uveřejňovat už v době, kdy se v západních částech rozlehlé země ještě hlasovalo. Opozice průběžné výsledky hlasování zpochybnila.

Putin, který první zásadnější reformu ústavy od jejího přijetí inicioval lednovým projevem k poslancům, ještě v úterý apeloval na voliče, aby šli k urnám a svým hlasováním podpořili „stabilitu, bezpečnost a prosperitu“ vlasti. Hlasování bylo původně naplánováno na 22. dubna, ale muselo být odloženo kvůli pandemii covidu-19.