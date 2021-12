Putin sám neví, co bude dál dělat. Nemyslím si, že bychom měli mít velké obavy, tvrdí bývalý diplomat

Vztahy mezi Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou jsou už několik měsíců napjaté. Ruský prezident Vladimir Putin dokonce naznačuje, že je bude řešit vojenskými prostředky. A podle šéfa ruské delegace a náměstka ministra zahraničí Konstantina Gavrilova nastal mezi Ruskem a NATO okamžik pravdy. „Putin hraje šachy na několika šachovnicích a sleduje, jak se mu ta hra vyvíjí,” okomentoval situaci ve Dvaceti minutách Radiožurnálu bývalý diplomat David Stulík. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:23 21. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý diplomat David Stulík | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Všichni velmi dobře chápou, že ve vztazích mezi Ruskem a NATO nastává okamžik pravdy. Nemůžete neustále šlapat na bolavá místa Ruska. Musíte se rozhodnout.“ To prohlásil na jednáních ve Vídni šéf ruské delegace a náměstek ministra zahraničí Konstantin Gavrilov. Co jsou bolavá místa Ruska?

Je to například přítomnost a podpora ze strany Západu v takových zemích, jako je Ukrajina. Státy, které kdysi byly součástí Sovětského svazu a které Rusko považuje za zóny svého vlivu, tak od něj odcházejí. Začínají se obracet směrem k západu, začínají mít zájem o euroatlantickou integraci a to Rusko oslabuje, protože by přestalo být velkým geopolitickým hráčem.

Tím velkým bolavým místem je také v Rusku vytvářené ponětí, že kolem Ruska jsou jen nepřátelé, kteří chtějí Rusko zničit, zničit jejich hodnoty a styl žití. To jsou věci, které Rusko neustále opakuje ve své domácí propagandě.

„Nastává okamžik pravdy.“ To zní fatálně. Máme to tak brát? Je to výhrůžka vojenským útokem?

V úterý prezident Putin řekl, že když západ, NATO a Spojené státy nezačnou revidovat svůj postup vůči Rusku, tak bude Rusko nuceno použít vojensko-technické prostředky. Neřekl, že by byla válka, ale řekl vojensko-technická opatření.

Myslím si, že ani sám prezident Putin neví, co přesně bude dělat dál. Připravuje si různé scénáře, hraje takové šachy na několika šachovnicích a sleduje, jak se mu ta hra vyvíjí.

Podle toho, kde bude moct něco získat, tak rozjede ofenzivu. Nemyslím jen vojenskou, může to být energetická ofenziva, ofenziva směrem k Bělorusku, destabilizace Balkánu. Ten okamžik je spíše jen slovní hříčka, která se snaží destabilizovat situaci. Nemyslím si, že bychom měli mít velké obavy.

Spojené státy prý budou muset zahájit dialog s Ruskem, ať už se jim to líbí, nebo ne. To nezní moc diplomaticky.

Vždy je nutné jednat se všemi do posledního momentu. Politická jednání mají smysl. V určité míře druhé straně můžete předat ultimáta, že když oni udělají to, tak my použijeme jiné prostředky. To jsou věci, které musíte komunikovat nejlépe přímo, proto mají smysl online summity mezi prezidenty.

Poslechněte si v přiloženém audiu celý úterní díl Dvaceti minut Radiožurnálu.