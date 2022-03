Putin je nový car, Lavrov jeho intelektuální alter ego. Ostatní jsou pak lokajové, říká exdiplomat Kolář

Kremlologie je samostatná politologická disciplína, tvrdí bývalý diplomat Petr Kolář. „Skutečně důležité je to, co říká prezident Vladimir Putin. Všechno ostatní je irelevantní,“ zdůrazňuje. Podle něj je to vidět třeba na Putinově okolí. „Ministr zahraničí Sergej Lavrov je u moci už dvacet let. Je to takové Putinovo intelektuální alter ego, mimo jiné má za úkol vyvolávat na Západě pocit, že s Ruskem můžeme jednat.“ Rozhovor Praha 12:25 7. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jediné, co může podle exdiplomata Petra Koláře ruského prezidenta Vladimíra Putina zastavit, je jeho porážka | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Taková kamufláž má podle Petra Koláře hluboké kořeny. „Už Petr Veliký donutil ruské bojary oholit si vousy, sundat beranice a špičaté boty a obléknout se jako Evropani. A my si od té doby myslíme, že Rusové jsou Evropané, se kterými se lze domluvit. Bohužel se ukazuje, že je to jinak,“ vysvětluje exdiplomat.

Co říkají lidé z Kremlu, je podle bývalého velvyslance ve Spojených státech a v Rusku nepodstatné.

„Protože ten, kdo rozhoduje, je jeden jediný. Je to car, teď prezident Vladimir Putin, který se stal diktátorem. Vidíte, jak se ho bojí jeho vlastní podřízení, jak si od nich udržuje odstup.“

„Máme co do činění se zemí, kterou ovládá jeden člověk a všichni ostatní se ho bojí a možná mu ani nedávají správné informace z bojiště.“ Petr Kolář

Kolář, který je mimo jiné poradcem šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS), to dokládá mimo jiné tím, jak se před Putinem chová Sergej Naryškin, šéf ruské civilní rozvědky.

„Místo aby svému veliteli říkal realitu takovou, jaká je, tak koktá, klepe se. Odezírá svému veliteli z očí, aby náhodou neřekl něco, co by se Putinovi nemuselo líbit. Je to bizarní situace. Máme co dočinění se zemí, kterou ovládá jeden člověk a všichni ostatní se ho bojí a možná mu ani nedávají správné informace z bojiště.“

I podle toho pak podle Koláře vypadá situace v celém Rusku. „Potom se nemůžeme divit, že tam může vyrůst tento typ Ivana Hrozného, cara, který je absolutním vládcem a ti ostatní kolem něj jsou jeho vazaly. To jsou lokajové. To nejsou samostatně konající, uvažující lidé. Oni mu vycházejí vstříc, aby byl spokojen,“ vysvětluje Kolář

Jediné, co může podle Koláře ruského prezidenta zastavit, je jeho porážka. „On ničemu jinému rozumět nebude,“ dodává.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.