Válka je Putinovým konfliktem. Největším nepřítelem Rusů je jejich prezident, míní potomek kozáků Kelin

Někteří Rusové v Česku i přes agresi na Ukrajině dál podporují ruského prezidenta Vladimira Putina. „Je to produkt sovětské výchovy, deformace společnosti tam trvá už 105 let,“ říká pro Český rozhlas Plus Alexej Kelin, potomek donských kozáků a spoluautor Dějin Ruska ve 20. století. Sám se mnoha z nich ptal, proč v Česku vůbec žijí, když je podle nich Západ prohnilý a Rusko ideální. „Nikdy jsem nedostal srozumitelnou logickou odpověď,“ dodává. Osobnost Plus Praha 21:00 21. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Alexej Kelin, který byl dřív zástupce ruské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny, dodává, že jde o Rusy, kteří mají deformovaná vědomí a systémy hodnot.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí

„Navíc do značné míry ignorují české zdroje informací. Čeština pro ně není světový jazyk, ale nemají na to, aby žili ve Spojených státech nebo Velké Británii. Tak jsou tady a nějak to snášejí – ale pořád se dívají na ruskojazyčná média,“ popisuje v pořadu Osobnost Plus.

„Slyšel jsem od nich výrok, že šli do bezpečného přístavu v tichých vodách. Protože postsovětský systém, zejména v 90. letech, byl banditský systém vydírání. Člověk musel šoupat nohama a s minimálním platem platit na všechny strany úplatky. A tady byl klid. Tak proč by sem nešli? Zvlášť když banky a další instituce vůbec nebránily převodům zjevně nečistých peněz,“ připomíná Kelin.

Sám ani nevylučuje, že mohou být součástí ruských tajných služeb. „Nevylučoval bych nic. Protože Putin za těch posledních 20 let, kdy mu dal Západ čas, obnovil systém KGB, který ještě zdokonalil. A my je podceňujeme, dělá to i BIS a další instituce,“ myslí si.

KGB nikdy nespí

Na ministerstvu vnitra a v dalších českých institucích jsou podle Kelina stále lidé, kteří tam byli ještě v době totality. „Na všechny tyto lidi mohou mít soudruzi z Lubjanky, tedy z KGB, kompromitující materiály.“

Prigožin se obává ukrajinské protiofenzivy u Bachmutu. Do Moskvy zaslal varovný dopis Číst článek

Nespoléhají se podle něj na nějakou vděčnost, ale vždy si lidi nějakým takovým způsobem pojistí. „Když se tady například řešila otázka udělování a neudělování občanství lidem z ruské komunity, tak ho kupodivu udělili těm, kteří pracovali v proputinovské propagandě jako novináři, a nedostali ho lidé, kteří projevovali demokratické postoje.“

„To samozřejmě z hlediska logiky evropské civilizace nedává smysl, ale z logiky KGB to smysl dává,“ doplňuje Kelin s tím, že se pokusil do tohoto procesu zapojit ombudsmanku Annou Šabatovou, ale ani ta neuspěla. Situace je podle něj stejná i dnes.

„Dnes už jde také o udělení občanství a mnoho z těch slušných, kteří tady celým svým životem za desítky let předvedli demokratické postoje, rezignovalo a získalo občanství například v Rakousku,“ podotýká.

Nic z toho není pravda, všechno je to na oko, křičí žena ve videu z Putinovy návštěvy Mariupolu Číst článek

Válka na Ukrajině by pak podle potomka donských kozáků měla skončit i návratem Krymu, a to při dodržování mezinárodních smluv a zákonů.

„Ale zatím jsme v takové realitě, že se putinovskému režimu není schopen nikdo bránit a vyléčit tu rakovinu, která tam je. Pokud se budeme jen ohrazovat vůči Putinovi a mírnit důsledky, nevyřešíme příčinu.“

Ale bude to podle Kelina těžké, protože systém v Rusku mutuje už 105 let a řídili ho „vždy různí zvrhlíci s jednou výjimkou idealisty Michaila Gorbačova, který byl podobným idealistou jako náš Alexander Dubček.“

Žádná revoluce uvnitř Ruska nebude, žádný tlak zevnitř Ruska na pád Putina nebude. S tím Kelin souhlasí. „Pokud se tady budou označovat Rusové jako opovrženíhodný národ, tak je to chyba. Už se tady tato zjednodušená nenávist projevuje. A je to argument pro Putina, že všichni jsou rusofobové. Na 80 procent pasivních lidí, kteří mají minimální přístup k informacím, tomuto uvěří. A řeknou si, že se musí sjednotit kolem velkého vůdce, že je to jejich jediná záchrana,“ podotýká Kelin.

A zároveň varuje před zjednodušeným pohledem, podle něj totiž nejde o rusko-ukrajinskou válku. „Ona je to putinovsko-ukrajinská válka a nevětším nepřítelem Ruska, největším rusofobem je právě Putin. Ale to je potřeba těm lidem racionálně vysvětlovat,“ uzavírá Alexej Kelin s tím, že je potřeba mluvit k lidem v Rusku jejich jazykem.

Celou Osobnost Plus najdete v audiozáznamu výše.

Bývalý předseda Rady vlády pro národnostní menšiny a ataman Vševelikého vojska donského v zahraničí Alexej Kelin | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas