‚Jsme silní lidé a dokážeme se vypořádat s jakoukoliv výzvou.‘ Podle Putina Rusko sankcím odolává

Ruský prezident Vladimir Putin na ekonomickém fóru v Petrohradu prohlásil, že skončil jednostranný světový řád, podřízený prý Spojeným státům, které se podle něj cítí vyslancem Boha na Zemi, nemají žádné povinnosti, ale jen své vlastní „posvátné zájmy“. Tvrdil také, že Evropská unie ztratila globální konkurenceschopnost i politickou svrchovanost. Předpovídal vzestup populismu a výměnu elit v evropských zemích. Petrohrad 16:46 17. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin na ekonomickém fóru v Petrohradu prohlásil, že skončil jednostranný světový řád, podřízený prý Spojeným státům | Zdroj: Reuters

Ruský prezident v Petrohradu znovu obhajoval své rozhodnutí napadnout Ukrajinu a kritizoval sankce Západu, které mají Moskvu donutit k ukončení agrese a stažení vojsk ze sousední země.

Putin zdůraznil, že ruská ekonomika se dokázala s tímto tlakem vyrovnat. „Ekonomický blitzkrieg neměl šanci uspět,“ zdůraznil Putin na letošním petrohradském ekonomickém fóru.

Západní sankce podle něj přinášejí větší škody jejich tvůrcům než Rusku. Ztráty EU podle něj mohou přesáhnout 400 miliard dolarů, což doléhá na obyvatelstvo a firmy.

Zdůraznil, že Rusko se dokáže vypořádat s jakýmikoliv problémy. „Jsme silní lidé a dokážeme se vypořádat s jakoukoliv výzvou, jako naši předkové, vyřešíme jakékoliv úkoly. O tom vypovídá celá tisíciletá historie naší země,“ řekl.

Západ ‚v iluzi‘

„Tato epocha (dominance USA ve světě) skončila, nehledě na všechny pokusy ji zachovat, zakonzervovat jakýmikoliv prostředky. Změny představují přirozený běh dějin, protože civilizační různorodost planety a bohatost kultur lze těžko spojit s politickými, ekonomickými a dalšími šablonami. Ty nefungují,“ řekl.

Svět založený na „hře na jednu branku“ je podle něj přirozeně nestabilní. Putin podobně jako při květnové vojenské přehlídce v Moskvě obhajoval „speciální vojenskou operaci“, jak Kreml nazývá válku, rozpoutanou na konci února na prezidentův rozkaz proti sousední Ukrajině.

„Ve vzniklé situaci, na pozadí rostoucích rizik a hrozeb, bylo rozhodnutí Ruska o uskutečnění speciální vojenské operace vynuceno. Bylo to nepochybně těžké, ale vynucené a nezbytné. Toto rozhodnutí svrchované země, na které má bezpodmínečné právo, je založeno na Chartě OSN hájit svou bezpečnost,“ prohlásil Putin.

Elity vládnoucí v západních zemích žijí podle Putina v iluzích, ve stínu minulosti a v popírání měnící se reality. Západ prý například předpokládá, že jeho dominance v globální politice a ekonomice je neměnná konstanta, ale „nic netrvá věčně“.

„Všechny pokusy tvářit se blahosklonně při špatné situaci, všechny řeči o jakoby přípustných nákladech ve jménu pseudojednoty nemohou skrýt, že EU definitivně ztratila svoji politickou svrchovanost a její byrokratické elity tančí, jak někdo cizí píská, a akceptují vše, co jim nařídí seshora, čímž škodí vlastnímu obyvatelstvu a vlastní ekonomice,“ prohlásil ruský prezident.

Deset let na obnovu ekonomiky

Šéf největší ruské banky Sberbank, bývalý ministr hospodářství German Gref, na ekonomickém fóru předpověděl, že ruské ekonomice by mohlo trvat i deset let, než se vrátí na úroveň loňského roku. Tedy do doby, než proti Rusku začaly západní státy zavádět sankce v odvetě za invazi na Ukrajinu.

Západní sankce podle Grefa zasáhly 56 procent ruského vývozu a 51 procent ruského dovozu. „To představuje hrozbu pro 15 procent hrubého domácího produktu (HDP) země,“ uvedl.

„Pokud nic nepodnikneme, budeme potřebovat zhruba jedno desetiletí, než se ekonomika vrátí na úrovně z roku 2021,“ dodal. Zároveň vyzval ke strukturálním reformám v ruském hospodářství.

Putin promluvil na ekonomickém fóru v Petrohradu o hodinu později, než se původně plánovalo. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov podle listu RBK vysvětlil, že se prezident rozhodl své vystoupení o hodinu odložit kvůli masivním hackerským útokům, které začaly už ve čtvrtek a vyřadily z provozu databázi účastníků a systém povolení vstupu.