Putin podepsal zákony, které zpřísňují tresty za některé zločiny. Za vlastizradu nyní hrozí doživotí

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal několik zákonů, které zpřísňují tresty za vlastizradu, sabotáž nebo terorismus a zavádí také trest za pomoc organizacím, jako je Mezinárodní trestní soud (ICC). Za vlastizradu bude v Rusku hrozit doživotí, informovaly ruské agentury. Dosavadní zákon umožňoval za vlastizradu maximální trest 20 let odnětí svobody, uvedla stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Moskva 18:09 28. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Putin také podepsal zákon, který zavádí trest za pomoc organizacím, jako je Mezinárodní trestní soud | Zdroj: Profimedia

Například terorismus budou moci ruské soudy podle agentury TASS trestat až 20 roky namísto dosavadních 15 let, zvýší se rovněž tresty za „účast v teroristické organizaci“ z původních maximálně deseti let na nejvýše 15 roků. Maximální možný trest za diverzi se zvyšuje z 15 na 20 roků. Normy před tím schválil ruský parlament.

Putin nařídil založení muzeí, která se budou věnovat ruské invazi na Ukrajinu. Vznikají i nové učebnice Číst článek

„Kromě toho zákon zavádí do trestního zákoníku odpovědnost za pomoc při výkonu rozhodnutí mezinárodních organizací, jichž Rusko není účastníkem, nebo cizích státních orgánů. Takovou organizací může být například Mezinárodní trestní soud,“ uvedla agentura Interfax, podle níž za to bude hrozit až pět let vězení, nebo pokuta až milion rublů (přes 267 000 korun).

Haagský soud v březnu vydal kvůli deportacím ukrajinských dětí do Ruska zatykač na Putina a ruskou zmocněnkyni pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou.

Oznámení o vydání zatykače na Putina vyvolalo nevoli Moskvy, ačkoliv ruská diplomacie uvedla, že „rozhodnutí nemá žádný význam“ vzhledem k tomu, že Rusko nemá vůči ICC žádné závazky.

V praxi zatykač znamená, že asi 120 států, které spadají pod jurisdikci ICC, má povinnost Putina zatknout, pokud by se pohyboval na jejich území.