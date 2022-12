Putin v izolaci. Spolupracovníci před ním tají špatné zprávy o válce na Ukrajině, popisuje americký deník

Nejbližší spolupracovníci ruského prezidenta Vladimira Putina se před ním snaží tajit nepříjemné zprávy o průběhu bojů na Ukrajině, uvedl v pátek americký deník The Wall Street Journal. Putin je tak podle listu, který se odvolává na rozhovory s ruskými představiteli blízkými Kremlu, v izolaci a nemá nutně přehled o reálné situaci, přestože je nejvyšší velitel ruských ozbrojených sil. Moskva 9:20 24. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Putinovi spolupracovníci před ním tají špatné zprávy o válce na Ukrajině, píše The Wall Street Journal (ilustrační foto) | Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov | Zdroj: Reuters

„Lidé kolem Putina chrání sami sebe. Mají v sobě zakořeněný pocit, že by prezidenta neměli rozčilovat,“ sdělila Jekatěrina Vinokurovová, která působila v Putinově radě pro rozvoj občanské společnosti, než ji prezident letos v listopadu odvolal.

Putin během 22 let působení ve vrcholné politice kolem sebe vybudoval systém lidí, kteří mu zamlčují nepříjemná data, tvrdí zdroje The Wall Street Journal. Putin tak například není schopen nebo nechce uvěřit, že Ukrajina by se mohla ruské armádě úspěšně ubránit.

Šéf Kremlu každé ráno v sedm hodin dostává psané hlášení o vývoji války. Informace v tomto dokumentu jsou přitom pečlivě podány tak, aby vynikly úspěchy a zapadly přešlapy ruských sil, zjistil americký deník od bývalých ruských zpravodajských důstojníků a dalších ruských činitelů.

Putin dlouho odmítal používat internet, protože se obával, že ho někdo může pomocí digitálních nástrojů sledovat, což ho činí na hlášeních sestavovaných jeho podobně smýšlejícími poradci závislejším.

Zastaralé zprávy z bojiště

Někdy ale trvá i několik dní, než se na Putinův stůl dostanou zprávy o vývoji na bojišti, takže do té doby zastarají, uvedli podle The Wall Street Journal lidé obeznámení se situací.

Frontoví velitelé podle zdrojů deníku totiž podávají hlášení ruské tajné službě FSB, která je zpracovává a předává tajemníkovi ruské bezpečnostní rady Nikolaji Patruševovi. A až ten je předává Putinovi. Právě radikálně naladěný Patrušev pomohl podle amerického deníku přesvědčit Putina k napadení Ukrajiny.

Skutečnost, že Putin nemá realistickou představu o situaci na Ukrajině, se podle amerického listu propsala do celého průběhu ruské invaze a měla například vliv i na nedávné ústupy ruské armády na severovýchodě a jihu napadené země.

Když ruští vojáci prohrávali v září bitvu o Lyman na východní Ukrajině, sám Putin podle deníku přes zašifrovanou linku z Moskvy zakázal ústup. Jenže špatně vybavení ruští vojáci se ocitli v ukrajinském obklíčení.

Putin tehdy šel proti vlastním generálům, podotkl deník. Ruský prezident, který nikdy sám nesloužil v armádě, je totiž natolik ostražitý vůči struktuře velitelů, že sám vydává rozkazy vojskům v první linii.