V Rusku vrcholí přípravy na přehlídku na Rudém náměstí. Západ netrpělivě očekává Putinův projev

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu uplynuly už více než dva měsíce a ruské síly, navzdory oficiálním prohlášením Moskvy, nepostupují, jak Kreml zprvu očekával.

Kreml navzdory invazi chystá přehlídku na Rudém náměstí. Letouny nacvičovaly průlet ve formaci Z Číst článek

V souvislosti s 9. květnem se proto stále častěji skloňuje možnost, že by ruský prezident Vladimir Putin mohl při projevu na Rudém náměstí formálně vyhlásit válku Ukrajině a vyhlásit v Rusku mobilizaci. V nedávném rozhovoru pro rozhlasovou stanici LBC takovou možnost zmiňoval britský ministr obrany Ben Wallace. Tento týden v podobném duchu s odvoláním na nejmenované západní představitele informovala taky například americká stanice CNN.

Rusko sice fakticky ve válce s Ukrajinou už dávno je. Doteď však invazi na Ukrajinu označuje pouze za zvláštní vojenskou operaci. Absence válečného stavu přitom znemožňuje možnost vyhlásit širokou mobilizaci. Tedy povolat záložníky a brance.

Pokud by prezident Putin skutečně formálně válku vyhlásil, začal by zároveň v Rusku platit specifický právní režim, který by také dával státu široké pravomoci a ještě více omezoval občanská práva a svobody.

Budeme pevně hájit naše národní zájmy, řekl Putin na vojenské přehlídce v Moskvě Číst článek

Kreml se však může pokusit dostat další síly na Ukrajinu i bez oficiální mobilizace. Prezident se může v projevu například obrátit k národu výzvou, aby se k armádě přidali dobrovolníci.

‚Nejsvětější svátek‘

9. květen se k takovému kroku nabízí v tom smyslu, že se jedná o největší vlastenecký svátek v Rusku. Prezident Putin v minulých letech dokonce prohlašoval, že to je prý nejsvětější svátek pro každou rodinu.

Rusko si ten den připomíná porážku nacismu. A právě bojem s údajným nacismem se snaží zdůvodnit i současnou invazi na Ukrajinu.

Severní Korea oslavila výročí vzniku vojenskou přehlídkou. Povolala i jednotky v plynových maskách Číst článek

Také francouzský prezident Emmanuel Macron, který byl s Vladimirem Putinem ze západních státníků v poslední době patrně nejvíce v kontaktu, nedávno zmiňoval, že pro Kreml je 9. květen skutečně důležitým datem a že k němu bude chtít symbolicky směřovat další vývoj událostí na Ukrajině.

Bez zahraničních hostů

Vojenská přehlídka na Rudém náměstí bude ovšem kvůli invazi na Ukrajinu tentokrát jiná než obvykle. A to přestože mluvčí Kremlu Dmitrj Peskov ujišťoval, že se 9. květen bude v Rusku letos slavit jako obvykle.

Jak vyplývá z údajů, které zveřejnilo ruské ministerstvo obrany, tak na Rudém náměstí bude o několik desítek kusů techniky méně než loni. A méně bude i příslušníků různých útvarů ruských ozbrojených sil, studentů vojenských učilišť nebo členů vojenské mládežnické organizace Junarmija. V součtu bude letos na Rudém náměstí defilovat deset tisíc lidí namísto loňských dvanácti tisíc.

Zároveň přehlídce nebudou přihlížet žádní zahraniční hosté, což mluvčí Kremlu Peskov zdůvodňoval tím, že na letošek nepřipadá žádná kulaté výročí. Nicméně to nebylo ani loni, a přesto na přehlídku přijel například tádžický prezident Emómalí-ji Rahmón.

Český velvyslanec Pivoňka navštíví vojenskou přehlídku v Moskvě. Chce vyjádřit úctu vojákům Číst článek

Západní státy od roku 2014, od ruské anexe Krymu, nebývají na přehlídce na nejvyšší úrovni, tedy na úrovni prezidentů a premiérů, zastoupeny.

Přehlídku na Rudém náměstí tradičně provázejí mimořádná bezpečnostní opatření a kontroly. Vzhledem k aktuální situaci ale budou zřejmě ještě přísnější než obvykle.

Prezident Vladimir Putin v posledních týdnech a měsících jedná z notné vzdálenosti, přes několikametrové stoly i s vlastními ministry obrany a zahraničí. Je tedy otázkou, koho si na tribuně pustí k tělu. A zdali vůbec někoho.

Oslavy na okupovaných územích

Rusko původně chystalo oslavy 9. května i v samozvaných separatistických republikách a na dalších nově okupovaných územích na jihu a východě Ukrajiny.

Například v Doněcku, kde byla naplánovaná přehlídka a pochod takzvaného Nesmrtelného pluku, ale tyto akce před několika dny zrušili. Lídr tamních separatistů Děnis Pušilin to zdůvodňoval údajně hrozícím ostřelováním těchto akcí ukrajinskými silami.

Oslavy ale naopak dál chystají v okupovaném jihoukrajinském Melitopolu v Záporožské oblasti. Tam kromě jiného plánují k 9. květnu obnovit rudoarmějský pomník, vítězný oblouk a věčný oheň.

Oslavy plánují také v okupované Kachovce nebo Nové Kachovce v Chersonské oblasti, kde už koncem dubna vrátili na náměstí pomník Vladimira Iljiče Lenina.