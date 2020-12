O Putinově zdraví se dá jen spekulovat, jeho soukromí chrání informační bariéra, říká politický geograf

Spekulace o zhoršeném zdraví ruského prezidenta Vladimira Putina v posledních dnech zesílily. Je možné, že vládce Kremlu odstoupí ze zdravotních důvodů z funkce? A jak se ruský prezident vypořádal s informacemi, které dokládají zapojení agentů ruské tajné služby do atentátu na Putinova kritika Alexandra Navalného? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl politický geograf a znalce ruské politické scény Michael Romancov. Praha 19:37 28. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O zdraví prezidenta Vladimira Putina se v Rusku stále více spekuluje | Foto: Mikhail Klimentyev | Zdroj: Reuters

V posledních měsících se množí spekulace o zdravotním stavu Vladimira Putina. Spekuluje se o Parkinsonově chorobě a o rakovině. To vše opakovaně vyvracel mluvčí ruského prezidenta. Dá se z toho něco usuzovat?

Myslím, že jedinou jistotu, kterou máme, je, že jsou to spekulace. Putin kolem sebe vytvořil nepropustnou informační bariéru, pokud jde o věci, které nechce sdílet s veřejností. To se mimo jiné týká jeho zdravotního stavu, osobního života a rodiny. Jestli je nebo není nemocný nemám nejmenší tušení. Druhá jistota je ta, že Putin je lidská bytost a nemocný být může.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je Putin nemocný? „Jistotou je, že je lidská bytost a nemocný být může,“ říká politický geograf

Média odkazovala na video ze setkání Vladimira Putina se šéfem ropné společnosti Rosněfť, kde prakticky nepoužíval pravou ruku. Navíc se v některých momentech zdálo, že ruský prezident nevnímá, co mu šéf Rosněftu říkal. Nekoncentrovanost byla vidět i na videu ze setkání s Radou pro lidská práva. Dá se tomu přikládat větší význam?

Evidentně se z těch videí dá říct, že je tam nějaký problém. Jeho podstatu si ale netroufám diagnostikovat. Otázkou je, jestli by to vůbec dokázal nějaký lékař. Vy jste zmínil rakovinu, proč by ji nemohl mít? Onemocnět může kdokoliv z nás. Všechno to jsou možnosti. Já bych k nim ještě přidal jednu, o které se v ruském prostředí hovoří. Týká se toho, že údajně ruské věrchušky konzumují ve velkém kokain. Pokud tomu tak je, není vyloučeno, že by ty divné záležitosti mohly mít spojitost s užíváním této drogy. Jsou to ale jen spekulace z ruského mediálního prostředí.

Kdo tyhle spekulace živí a šíří?

Evidentně poptávku vyvolává to, jakým způsobem je zpravodajství o Putinovi prezentováno. Ti lidé jsou prezentováni jako dokonalí, kteří nemají lidské chyby a tím pádem nemají ani lidské vlastnosti. Víme, že Putin už se léta nesetkává s veřejností. Lidé, kteří se tomu věnují, berou oficiální videa a vysekávají z nich obličeje těch, s nimiž se Putin setkává a ukazuje se, že jsou to stále titíž lidé. To všechno přispívá spekulacím o jeho zdravotním stavu.

Už jsem se zmínil o tom, že mluvčí ruského prezidenta během jednoho měsíce třikrát veřejně ujišťoval, že je Vladimir Putin naprosto v pořádku. Nenahrává to spekulacím?

Myslím si, že ano. Na druhou stranu Peskov možná reagoval na to, že těch spekulací bylo tolik.

Celý rozhovor Tomáše Pancíře s politických geografem Michaelem Romancovaem si můžete poslechnout v přiloženém audiu.