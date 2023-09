Putin dělá z Ruska Severní Koreu. Tato rakovina se může přenést i do dalších zemí, říká analytik Votápek

Setkání severokorejského a ruského diktátora hodnotí bývalý český generální konzul v Petrohradu a zahraničně-politický analytik Vladimír Votápek jako slabost ruské strany. „Když prezident Vladimir Putin vstupoval do úřadu, byl vítaným členem G8, shromáždění nejvýznamnějších ekonomik a politiků světa. Teď je členem nějaké čtyřky, kdy se může scházet leda tak s Kim Čong-unem, s Alexanderem Lukašenkem a případně s Íránem. To je dost velký sešup.“ Praha 22:03 19. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Zdá se, že Západ se stále ještě nerozhodl, že je Rusko potřeba porazit a odstranit Putina.“ říká Vladimír Votápek | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

V Osobnosti Plus pokračuje: „Samozřejmě, že ti čtyři jsou nebezpeční. Můžou udělat nějaký chaos, rozpoutat válku – jak ostatně Putin už předvedl. Můžou ničit lidské štěstí atd. Budoucnost této planety ale nijak významně neovlivní, akorát zdržují.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí

„Máme před sebou spoustu důležitějších výzev: umělou inteligenci, revoluci v genetice, chemii, chceme se přestěhovat na Mars nebo ho alespoň kolonizovat. To jsou prostě výzvy lidstva. Ale nějaký blbec, který žije ve formátu 16. nebo 19. století nás zdržuje tím, že vyvolává úplně zbytečné války. Od toho bychom se měli odstřihnout,“ myslí si analytik Votápek.

Dva zoufalci se vzájemně podporují

O tom, na čem se oba diktátoři minulý týden domluvili, už začala světová média spekulovat. Hovoří se tak o možné variantě, že Číňané budou Rusku dodávat zbraně přes Severní Koreu.

„Vždy rád používám Occamovu břitvu, snažím se analýzu zjednodušovat: takže pokud to vypadá, že Kim přijel do Ruska jako do cukrárny, aby si vybral nějaké zbraně, které by ho tak zajímaly – a je ochoten za to Putinovi dát nějaký milion granátů a raket, nedej pánbůh i nějaké armádní sbory vyslat na Ukrajinu –, tak mi to připadne jako dostatečně věrohodná varianta.“

Chlácholivé mimikry válečného zločince Putina Číst článek

„A ano, je to velmi nepříjemné. Dva zoufalci se vzájemně podporují, jak řekl božský vůdce Severní Koreje,v nekonečném boji proti světovému imperialismu‘,“ nešetří Votápek kritikou.

Kdyby Severokorejci, případně Číňané začali Putina veřejně podporovat, podle analytika by to znamenalo zhoršení situace Ukrajinců, kteří bojují i za naši svobodu.

„Také jsem přesvědčený, že Západ by našel cestu, jak Ukrajině pomoci. Koneckonců na to velmi silně a intenzivně buduje svůj východní expediční sbor, který už dnes má nějakých slušných 40 tisíc mužů. Navíc tentokrát už opravdu s letectvem a raketami NATO v zádech, což by byla velmi účinná bojová síla.“

„Nicméně doufejme, že k této eskalaci nedojde a ruská armáda ,vydechne‘ na ukrajinské frontě, takže se dřív nebo později zhroutí. A pak se Putin stáhne zpátky do Ruska. Protože pokud by dostal takovou velkou injekci v živé síle i ve zbraních, tak by to tu válku nepochybně prodloužilo,“ myslí si.

Špatně, pozdě a málo

Západ se podle Votápka ale stále a rázně nerozhodl, že chce Putina porazit a přitlačit ke zdi. „Zdá se, že nic takového neexistuje nebo to já nedokážu identifikovat, nahmatat případně prokázat nějakými výroky. Bohužel.“

Čína nechce, aby v Rusku došlo ke katastrofě, zbrojní dohodu se Severní Koreou uvítá, míní sinolog Číst článek

„Západ nepochybně odsuzuje Putinovu agresi, nepochybně se snaží Ukrajině pomáhat – možná trošku nečekaně, protože obecné očekávání na Západě bylo, že Zelenskyj zdrhne, Ukrajina se zhroutí a padne do náručí Putina a bude z ní podobný protektorát jako Bělorusko. Ukrajinci nás ale všechny zaskočili svojí odvahou, neústupností a Zelenskyj jako skvělý lídr národa,“ shrnuje.

„Zdá se, že Západ se stále ještě nerozhodl, že je Rusko potřeba porazit a odstranit Putina. Vidím, že tady chybí hodnotové odmítnutí Ruska a Putinova režimu. Chybí to, co jsme viděli v 80. letech, kdy Margaret Thatcherová nebo Ronald Reagan jasně pojmenovali Sovětský svaz jako říši zla a šli do toho natvrdo.“

Západ sice Ukrajinu vybavuje zbraněmi, nedělá to prý ale dobře. „Dodáváme jim spoustu věcí a bez naší pomoci by Ukrajina už prohrála. Ale nedodáváme jim všechno, co potřebují, a hlavně je to pozdě. Takže je to špatně, pozdě a málo, což je neuvěřitelná triáda, která Ukrajinu brzdí. Nemusíme je dnes nebo zítra brát do NATO, ale dodejme jim vše, co potřebují, a oni tu válku za nás už vyhrají.“

Stav lidských práv v Rusku se od zahájení invaze na Ukrajinu značně zhoršil, uvedla zpravodajka OSN Číst článek

Podle bývalého generálního konzula v Petrohradu má Západ velmi ochablou politickou elitu a nikdo se té role ani nechce ujmout. Naši politici podle něj stále nechápou, jak daleko současné Rusko je.

„On se ze země, která byla členem G8, snaží udělat Severní Koreu. Západ na to kouká a stále si neuvědomuje, že tato civilizační rakovina se může přenášet i do dalších zemí. I proto je v našem zájmu tento nádor zlikvidovat dřív, než metastazuje.“

„Tato choroba má samozřejmě celou řadu stadií a odklon od osvědčených civilizačních principů západní společnosti má celou řadu vrstev. Putin je už hodně daleko. I v Evropě máme země, které jeví jasné příznaky, že jdou tím špatným směrem k barbarizaci – ať už je to Viktor Orbán, případně nedej pánbůh Slovensko, ale stát se to může i za ,velkou louží‘.“

„Souboj dvou staříků o prezidentské křeslo mě naplňuje hrůzou, protože ať už vyhraje kdokoli z nich, bude to špatné – kdyby vyhrál Trump, tak je to tedy ještě mnohem horší. Ale ani vítězství Bidena mě nenaplňuje žádným optimismem,“ uzavírá.

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí si poslechněte v audiozáznamu.