Británie zruší tisícovku nádražních pokladen. Prodá se na nich jen osmina jízdenek, lidé je kupují online

Z britských nádraží brzy začnou mizet pokladny. O plánu britské vlády informovaly železniční odbory. Rušení jízdenkových pokladen bylo jedním z důvodů nedávných stávek, britská vláda ale neustoupila. Slibuje si od toho hlavně snížení nákladů a modernizaci provozu na železnici. Pokladny se začnou zavírat už na začátku července. Londýn 19:46 27. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Británie chce díky úspoře za zrušené pokladny například modernizovat provoz na železnici (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Rušit se budou pokladny na zhruba tisícovce nádraží, což by podle dostupných informací měla být většina existujících nádražních pokladen. Zůstat by měly ty největší na velkých železničních uzlech. Zaměstnanci ze zrušených pokladen budou přeřazeni na jinou pozici, například by měli radit lidem, jak si jízdenky nově pořídit.

O starost méně. Cestování po Šumavě je snazší, kraje se dohodly na vzájemném uznávání jízdenek Číst článek

Rušení pokladen byl jedním z důvodů, proč se celý poslední rok na železnicích v Británii stávkuje. To by mělo pokračovat i během července. Odboráři argumentují především tím, že lidé, kteří tam pracují, přijdou o zaměstnání, a také tím, že pro řadu lidí, například starší generace, se komfort cestování vlakem sníží. Nákup jízdenky bez fyzické přepážky se pro některé může zkomplikovat.

Z dat vyplývá, že si lidé na nádraží koupí jen jednu z osmi jízdenek, zbývající si pořídí jiným způsobem. V Británii je však dražší nákup u přepážky, než koupit jízdenku přes aplikaci nebo v jízdenkovém automatu, zčásti i proto je lidé využívají více.

Británie v současné době neví, co bude dělat s prostory, kde pokladny dříve stály. Vláda krok, kterým jich řadu zruší, totiž zatím příliš nekomunikovala, až v úterý o něm informovaly železniční odbory.