Šéf slovenského parlamentu Kollár chce snížit daně pro vlekaře, sám vlastní lyžařské středisko

Slovenští poslanci se přou o lyžařské vleky. Před hlasováním o nových zákonech před nimi nečekaně přistál návrh na snížení daní pro sportovní střediska. Platit by měl pouze po dobu zimní sezony. Na tom by zřejmě nebylo nic divného, kdyby předseda parlamentu a šéf strany, která návrh předložila, Boris Kollár nevlastnil zimní lyžařské středisko. Opozice hlasování zablokovala. Bratislava 15:40 10. listopadu 2022

DPH by se podle návrhu strany Sme rodina mělo snížit z 20 na 10 procent pro veřejná sportoviště. Nejedná se pouze o zimní střediska, ale třeba i akvaparky. Nižší DPH by mělo platit do dubna příštího roku. Pak by se daně vrátily do původní výše.

Samotný návrh vypadá v pořádku. Problematický je ale způsob, jakým se dostal do Národní rady. Objevil se totiž až při třetím čtení daného zákona jako pozměňovací návrh a předem o tom téměř nikdo nevěděl. Takže ve chvíli, kdy by to odsouhlasili poslanci, by okamžitě vstoupil v platnost.

Na to reagovaly nejen opoziční strany, ale i členové vládní koalice, protože takové návrhy údajně vůbec nebyly součástí koaličních rad. Kromě toho všichni členové slovenského parlamentu ví, že jeho předseda Boris Kollár vlastní hojně navštěvované zimní středisko na Donovalech.

Kollár tvrdí, že se nejedná o úlevu pro provozovatele sportovních středisek, ale potřebnou pomoc kvůli drahým energiím.

Část koaličních poslanců pobouřilo především to, že Kollár měl návrh údajně už předem domluvený s ministrem financí Igorem Matovičem. Není tajemstvím, že pro Matoviče je Kollárova strana velmi důležitá hlavně poté, co ze slovenské vlády odešla strana Svoboda a solidarita, a současný kabinet tak nemá v parlamentu ústavní většinu.

To ale neznamená, že návrh projde, protože ho koaliční i opoziční poslanci chtějí ještě jednou probrat.

Předseda strany Svoboda a solidarita Richard Sulík situaci ohodnotil slovy, že „je mu líto, že Boris Kollár nevlastní třeba i restaurace, protože gastronomie by si v této nelehké době snížení DPH také jistě zasloužila“.

Kontroverzní Kollár

Kollár je kontroverzní osobou z několika hledisek. Ať už kvůli jeho rozšířenému podnikání, nebo jeho kontaktům se slovenským „kriminálním podsvětím“. Slovenští kriminalisté například odhalili komunikaci mezi Kollárem a Marianem Kočnerem v rámci vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka, kde Kollár vystupoval pod přezdívkou „Vlekař“.

Co se týká jeho osobního života, přestože se jeho strana jmenuje Sme rodina, má Kollár 12 dětí s 10 různými ženami. Sám ale veřejně zastává tradiční hodnoty a jeho strana tyto hodnoty prosazuje.

Kollár je silným odpůrcem například manželství či registrovaných partnerstvích pro homosexuální páry nebo adopce dětí homosexuálními páry. Sám říká, že takové chování „není normální“. Jeho strana Sme rodina také odmítá přijímání uprchlíků.

Když Matovič v roce 2020 sestavoval momentální vládní koalici, přítomnost strany Sme rodina v koalici přijímaly ostatní strany velmi negativně.