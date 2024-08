Vlna veder přešla z Itálie do Francie. Na vrcholu Mont Blancu nemrzlo 33 hodin v kuse

Vlna veder, která v posledních dnech zasáhla Itálii, se projevila i v Alpách. Na vrcholu hory Mont Blanc totiž o víkendu nemrzlo 33 hodin v kuse. Oznámila to agentura pro životní prostředí regionu Valle d'Aosta, uvedla agentura ANSA. Vysoké teploty pociťují i další evropské země včetně Německa či Rakouska. Řím/Berlín/Vídeň 23:34 12. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mont Blanc | Zdroj: Profimedia

Údaje z nejvyšší evropské hory pocházejí z meteorologické stanice umístěné ve výšce 4750 metrů nad mořem, což je téměř vrchol Mont Blancu. Teplota vzduchu měřená touto stanicí „zůstala nad nulou 33 hodin za sebou, od půlnoci 10. srpna do devíti hodin 11. srpna“, uvedl úřad. Podle něj stanice zaznamenala teploty nad nulou i 5. srpna či 18. a 30. července, pokaždé ale jen na několik málo hodin.

Podle úřadu vysoké teploty, které nyní panují v Alpách, způsobují intenzivní tání ledovců a rychlé snížení sněhové pokrývky.

Horko v Evropě

Itálii v uplynulých dnech zasáhla vlna veder, která by měla trvat i tento týden a její intenzita by měla stoupat. Nejvyšší varování před vysokými teplotami během pondělí platilo v 17 z 27 větších měst, včetně Říma a Florencie, v nichž by se teploty mohly vyšplhat až k 38 stupňům.

Ve středu bude nejvyšší výstraha ve 22 městech. Nejvyšší stupeň znamená, že intenzita vedra již ohrožuje i zdravé lidi, a nejen zranitelné skupiny, píše ANSA.

Také v Německu očekávají meteorologové teploty až okolo 37 stupňů, a mohl by tak padnout letošní rekord z 30. července na úrovni 35,4 stupně. Pocitová teplota má být kvůli vysoké vlhkosti vzduchu ještě vyšší, a to až 40 stupňů.

„V noci se bude ochlazovat jen omezeně, počítáme s tropickými nocemi,“ uvedli také meteorologové, podle nichž se noční teploty v některých případech budou pohybovat i kolem 24 stupňů.

V Rakousku platí od pondělí do středy varování před vedrem pro město Innsbruck, kde se počítá s teplotami až 36 stupňů, v noci pak i přes 20 stupňů.