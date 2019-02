Vnadné ženy by mohly pomoci ugandskému turismu, řekl politik v souvislosti s místní soutěží krásy

Ženy ladných křivek by mohly oživit turistický ruch v Ugandě. Prohlásil to ve čtvrtek náměstek ugandského ministra turismu Godfrey Kiwanda a vyvolal tím rozhořčení, informovala agentura DPA. Uganda má „od přírody bohatě obdařené ženy“ a toho by šlo využít ke stimulaci turistického ruchu, přemítal Kiwanda. Hovořil v souvislosti s ugandskou soutěží krásy Miss ladných křivek (Miss Curvy Uganda Beauty Contest), která se má uskutečnit v červenci.

Kampala 22:55 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít