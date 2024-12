Vnější hlas katedrály Notre-Dame. Zničené zvony restaurovali v Normandii, jmenují se Benoit a Jean

„Zvon Štěpán měří 1,21 metru a váží něco přes tunu. Zvuk zvonu má vyvolávat reakce. Ať už pozitivní nebo negativní. Odbíjení osloví úplně každého bez ohledu na to, jestli jste věřící nebo ne,“ říká Paul Bergamo, který vede malou řemeslnou dílnu v Normandii, ve které restaurovali zvony katedrály.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V neděli bude slavnostní znovuotevření pařížské katedrály Notre-Dame. Při této příležitosti se rozezní i zvony katedrály, které poškodil požár před pěti lety. Jaký mají zvuk a jak je řemeslníci opravovali?

Dílna vznikla už v roce 1865 v období, kdy se slévači zvonů postupně usazovali. Dřív vedli spíš nomádský život a cestovali od katedrály ke katedrále. Právě v této řemeslné dílně opravili hned osm zvonů poškozených při požáru katedrály Notre-Dame.

„Museli jsme zvony zkontrolovat po mechanické i akustické stránce. Zvážili jsme je a zhodnotili jejich celkový stav. Šest z osmi zvonů jsme hlavně vyčistili. Naším cílem bylo je vrátit do původního stavu. Zbylé dva zvony, Marcela a Gabriela, jsme tepelně upravili. To znamená, že jsme je dali do pece, abychom je ochránili před teplotními šoky. U Gabriela jsme museli taky trochu svařit část koruny.“

Zvony jako přátelé

Paul zná zvony Notre-Dame jako málokdo ve Francii. Mluví i nich jako o svých přátelích a zná nazpaměť jejich míry i klíčová historická data. Nadšeně vypráví například o Emmanuelovi, který je nejstarším, největším a nejznámějším zvonem Notre-Dame. V roce 1944 odbíjel při osvobození Paříže.

„Zvon Emmanuel je ze 17. století. V průměru měří 2,61 metru a váží 13 320 kilogramů. Až do roku 2013 byly v katedrále čtyři menší zvony vyrobené v 19. století za vlády Napoleona III. Neladily mezi sebou, ani s Emmanuelem.“

Paul Bergamo k 850. výročí Notre-Dame vyrobil devět nových zvonů, které odbíjely až do požáru v dubnu roku 2019. Zatímco zvon Marie zůstal v jižní věži, zbylých osm zvonů se vrátilo do Paulovy dílny na opravu.

„Jakmile jednou pracujete v Notre-Dame, tak si ke katedrále vytvoříte výjimečné pouto. Všichni Francouzi ho mají. Já jsem katedrálu navštívil nesčetněkrát - před požárem i po něm. Jsem na katedrálu napojený pupeční šňůrou. Když jsme tam poprvé dodali naše zvony, tak to byl velmi dojemný okamžik. Při požáru jsme Notre-Dame oplakávali s celou naší zemí. Teď jsme hrdí, že můžeme být součástí dlouhé linie stavitelů katedrály a podílet se na její rekonstrukci.“

„Kartáčem jsem na zvony nanášela vosk, který je má chránit před deštěm a dalšími vlivy počasí. Je to poslední etapa, zvony jsou potom nablýskané a krásné,“ vypráví řemeslnice Pauline, která se zapojila do opravy a restaurování zvonů.

Olivier Ribadeau Dumas, rektor Notre-Dame | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Je velmi dojemné znovu slyšet zvony katedrály, které na pět let umlkly. Po požáru katedrála oněměla. Slyšet její zvony znamená, že katedrála znovu ožívá. Díky nim katedrála svolává věřící k modlitbě, zvěstuje oslavy – křtiny, svatby – i bolestné události,“ doplňuje.

Olivier Ribadeau Dumas je rektor Notre-Dame. Podle něj má katedrála několik hlasů. Ten vnitřní to jsou varhany. Ten vnější to jsou zvony pojmenované po svatých i duchovních.

„Jeden ze zvonů se jmenuje Jean-Marie jako připomínka kardinála Lustigera. Další se jmenuje Benoit-Joseph podle papeže Benedikta XVI. Zvony připomínají historii katolické církve a potvrzují, že stále žije,“ vysvětluje.

Zvony Notre-Dame se poprvé zkušebně rozezněly začátkem listopadu, naostro budou odbíjet už tento víkend při slavnostním znovuotevření katedrály.