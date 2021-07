Záplavy v západních částech Německa si vyžádaly 81 obětí, další stovky lidí se stále pohřešují

Záchranáři už do bezpečí pomohli tisícům lidí, dalších 165 tisíc jich je v postižených oblastech bez elektřiny. V Mühlheimu nebo Bottropu není ani pitná voda a místní si ji musejí převařovat. Na mnoha místech stále pokračují pátrací akce. V postižených oblastech nejezdí vlaky, zatopené jsou i některé dálnice a nefunguje ani pro oblast typická říční doprava.

V okrese Bad Neuenahr-Ahrweiler se pohřešuje 1300 obyvatel. Možným vysvětlením tak vysokého čísla by mohl být fakt, že v oblasti není telefonní signál.

V městečku Erftstadt jihozápadně od Kolína nad Rýnem se částečně nebo zcela zřítila řada domů. Z mnoha z nich se podle místních úřadů ozývá volání o pomoc. K zaplaveným stavbám se ale záchranáři nyní dostanou jen ve člunech.

Velká města jako Düsseldorf, Kolín nebo Bonn zaplavená nejsou.

V Belgii stoupá hladina řeky Mázy. Úřady proto vyzvaly k evakuaci obyvatele Lutychu, kteří žijí v její blízkosti. Své domovy má opustit i 10 tisíc lidí z nizozemského Maastrichtu.

Sílu vody, která zaplavila Německo, dobře ilustruje video řeky Ahr na twitteru. Na něm v korytu řeky pluje karavan, který se nevejde pod 300 let starý kamenný most. Sešrotuje se o něj a pluje dál.

Am Abend im Weinort #Rech an der #Ahr:

Ein Wohnwagen zerschellt an der Nepomukbrücke, erbaut 1723 - die älteste erhaltene Brücke im #Ahrtal. In den 298 Jahren hat sie noch nie so viel Wasser widerstehen müssen. Der #Pegel #Altenahr ist seit 20:45 Uhr ausgefallen. #Hochwasser pic.twitter.com/lQrLvdWvWf