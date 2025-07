Voda v Texasu vystoupala až do 11 metrů. Nebyli úplně připraveni, říká šéf českých hasičů, kteří tam odjeli

Co je vaším úkolem? O co si tady Texasané řekli?

Naším úkolem je poskytnout veškerou možnou podporu národní gardě Texasu, která má partnership s českou armádou. Byli jsme požádáni, abychom přijeli do oblasti a pomohli zejména s vyhledáváním a s čímkoliv dalším.

Je vás tady 20, když to tak počítám – 16 lidí a čtyři psi. K čemu jsou ti psi dobří?

Psi jsou primárně vycvičení na vyhledávání zavalených osob. A kromě toho jsou výjimečně dobří i při vyhledávání lidských ostatků.

Máte po prvním dni nasazení. Jaké z toho jsou výsledky? Nebo už se něco podařilo? Podařilo se někoho nalézt?

Máme dva poměrně jisté nálezy. Naši psi několikrát označili místo, kde se budou nacházet lidské ostatky. A jedno místo, které nedokážeme úplně přesně potvrdit, ale považujeme také za pravděpodobné, že tam v budoucnu také nějaký nález bude. Tato místa jsme předali místním složkám, které provedou vyproštění ostatků.

Šestnáct českých hasičů pomáhá s pátráním po pohřešovaných lidech v Texasu. K dispozici mají i své čtyři psy | Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR

Jak to vlastně bylo? To si Národní garda Texasu řekla o naše hasiče, protože ví, že jsou dobří v tom, co dělají?

Národní garda Texasu, jak jsem zmiňoval, má partnership s českou armádou a požádala českou armádu o pomoc. Nebo česká armáda nabídla pomoc. Když se hodnotilo, s čím by národní garda tady potřebovala pomoc, tak nakonec došla řada na český USAR tým, který už má ve světě dobré jméno, zejména kynologové.

Jak jste se sem dostali?

Česká armáda nás přepravila svými přepravními letouny CASA na základnu do Rammsteinu, tam jsme přeložili veškerý náš materiál do transportního tankovacího letounu KC-135. A tím jsme se dostali až do San Antonia.

Už víte, jak dlouho tady budete působit?

V tuto chvíli máme mandát na sedm dní, který se samozřejmě může podle potřeby buďto prodloužit, nebo zkrátit.

Když vidíte, co ta voda napáchala, jak to na vás působí?

Je to v podstatě klasická blesková záplava, kterých už jsme viděli spousty. S tím rozdílem, že tady šla voda místy až do 11 metrů a ten rozliv byl opravdu obrovský. Myslím, že na to nebyli úplně připraveni. Tím, že to přišlo v noci, tak to napáchalo obrovské škody.

