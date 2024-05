Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija a Rossiskaja Gazeta. Unie uvalí sankce na čtyři média

Zástupci členských zemi EU se ve středu v Bruselu shodli na uvalení sankcí proti čtyřem mediálním subjektům, které podle unie šíří ruskou propagandu. Jde o platformu Voice of Europe, kterou zařadila na národní sankční seznam už koncem března i česká vláda, potvrdily ČTK diplomatické zdroje. Brusel/Moskva/Praha 13:52 15. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zástupci členských zemi EU se ve středu v Bruselu shodli na uvalení sankcí proti čtyřem mediálním subjektům, které podle unie šíří ruskou propagandu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sankce se mají dotknout také ruské mediální platformy RIA Novosti a ruských listů Izvestija a Rossiskaja Gazeta, v případě těchto tří médií se ale ještě vyjasňují některé podrobnosti.

Středeční dohodu ještě musí země formálně potvrdit. Zatím není jasné, zda k tomu dojde jen písemně nebo na nejbližším jednání unijních ministrů zahraničí na konci května.

Vliv Ruska v EU. ‚Politiky nemusí hned uplácet, řada z nich to dělá dobrovolně,‘ komentuje analytička Číst článek

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová ve středu již předem pohrozila, že pokud EU uvalí sankce na ruská média, západní novináři v Rusku pocítí „rychlou, tvrdou a bolestivou reakci ruského státu“. „Dříve cítili naši lásku, teď ale pocítí naši reakci,“ citovala Zacharovovou agentura Reuters. „Budeme reagovat rychlostí blesku a pro občany Západu to bude extrémně bolestivé,“ dodala.

Členské státy EU nyní diskutují o nejnovějším, 14. balíčku sankcí proti Rusku, do kterého se Česku podařilo prosadit zařazení platformy Voice of Europe. Právě jejím prostřednictvím se podle zjištění českých tajných služeb měli proruští ukrajinští podnikatelé Arťom Marčevskij a Viktor Medvedčuk pokoušet ovlivňovat politiky v několika zemích Evropské unie.

Dohodu zemí EU na sociální síti X uvítal český premiér Petr Fiala. „Náš nedávný zásah proruské vlivové sítě, která se pokoušela rozvíjet vlivovou operaci se závažným dopadem na bezpečnost Česka a EU, nese ovoce,“ napsal. Praha tak podle něj dělá, co je třeba.

Nově připravované unijní sankce by měly zahrnovat také další opatření omezující ruské příjmy z vývozu paliv, konkrétně ruského zkapalněného zemního plynu (LNG), ale například i zákaz dovozu ruského helia. Protože jde o komplikovaná témata, sankce by se nestihly dojednat do evropských voleb, které se uskuteční na začátku června. Opatření vůči mediálním platformám tak byla z balíčku vyjmuta a projednána v takzvané rychlé proceduře.