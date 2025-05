50 tisíc lidí přišlo o střechu nad hlavou na Západním břehu Jordánu. Izraelská armáda v posledních měsících vyklidila tři palestinské uprchlické tábory. Část zástavby demoluje buldozery. Lidé hledají provizorní bydlení jinde. Izraelská armáda tvrdí, že zasahuje proti ozbrojencům. S tím jim pomáhá i Palestinská samospráva a její bezpečnost. Vyhnaní obyvatelé přirovnávají své nucené vysídlení k situaci v Gaze a obávají se likvidace táborů. Túlkaram 18:41 27. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nihája Džundíová a pohled na město Túlkaram | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Ibráhím Nimr a Nihája Džundíová, dva lidé ve středním věku, sedí na skalnatém kopci porostlém borovicemi, a přes úplně zničenou silnici pod nimi hledí na podobně zničenou čtvrť města Túlkaram. Není to obyčejná čtvrť. Je to palestinský uprchlický tábor jménem Núr Šams, což česky znamená Světlo Slunce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Vojáci domy zapalují.‘ Izrael na Západním břehu vyklízí a ničí palestinské uprchlické tábory

„Bolí mě to, dívat se každý den na tuhle scénu. Vidím odtud svůj dům, taky dům sousedů, dům svých příbuzných. O svůj dům se bojím. Zatím stojí, ale co s ním bude dál, jestli ho izraelský buldozer také zlikviduje, nevím. Boří všechno, co stojí v cestě,“ svěřuje se Nihája.

Ty zdejší borovice na kopečku Džabal Ahráš sázely babičky a dědové dnešních vyhnaných obyvatel tábora. Bylo to místo pikniků a radosti a dneska se změnilo na místo vzpomínek a smutku.

„Každý den vidíme, jak po táboře jezdí vojenské džípy a buldozery. A každý den zbourají pár domů. Lidé tady nervózně čekají, jestli na řadu přijde i jejich dům. Vojáci domy v noci zapalují. Nechápeme, proč. Nikdo už v táboře není,“ dodává.

Nihája opustila dům 9. února, před víc než třemi měsíci. Do tábora se od té doby nedostala, je to nebezpečné, jsou tam vojáci. Některým obyvatelům dovolili vrátit se pro věci, hned zase ale museli odejít.

‚Tohle je konec‘

„Tohle je konec života tábora. Konec té společnosti, která v táboře žila. Konec prostředí, ve kterém jsme se cítili bezpečně, kde jsme se všichni znali. Teď jsme roztroušení po různých místech,“ ukončuje žena.

Nihája teď bydlí s manželem a dcerou ve městě v mizerném podnájmu. Na jeho placení ale docházejí peníze. Jsou vytržení ze svého prostředí. Podle Ibráhíma se naděje na návrat zmenšují.

3:51 Tohle je Maram. Dáváme tváře palestinským dětem, které zabila válka, říká profesor na protestu v Izraeli Číst článek

„Jestli budou takhle pokračovat, bude půlka domů zbořená a další čtvrtina hodně poškozená. Takže se lidé stejně nebudou mít kam vrátit, ani když se Izraelci z tábora stáhnou. Infrastruktura bude zničená,“ říká.

Ibráhím ale vidí, že s vyhnáním z táborů skončí i myšlenka návratu do míst, odkud rodiče a prarodiče dnešních obyvatel tábora vyhnala válka v roce 1948.

„Cílem Izraelců je zrušit tábory na severu Západního břehu. Aby se jejich obyvatelé usadili normálně ve městech. Protože lidi v táborech pořád spojuje myšlenka na návrat, odkud byli jejich dědové vyhnaní. Do Hajfy, do Jafy, do dalších míst. Když se ale teď lidi a děti rozutečou, na tábory za pár generací zapomenou a myšlenka návratu zmizí,“ dodává Ibráhím.

Obyvatelé tábora Núr Šams jsou původem z Hajfy a okolí. Spojují je tradice a rodinná pouta. V táborech se ale také dařilo ozbrojeným aktivitám proti izraelské okupaci. V Túlkaramu vznikla v minulých letech skupina Túlkaramská brigáda. Právě proti ní se izraelské razie původně zaměřily.

Pohled na Túlkaram | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Guvernér Túlkaramu Abdalláh Kamíl z Palestinské samosprávy popsal sezvaným diplomatům události posledních měsíců. Mluvil o izraelském zločinu a plánu na likvidaci palestinských uprchlických táborů.

Ovšem mnozí místní lidé mimo záznam vyjadřují přesvědčení, že sama Palestinská samospráva má na likvidaci táborů zájem a že postup s izraelskou armádou koordinuje. V táboře Túlkaram došlo loni k přestřelkám mezi palestinskými policisty a ozbrojenci z radikálních skupin. Pro Palestinskou samosprávu jsou aktivity militantních skupin stejnou nepříjemností, jako pro Izrael.