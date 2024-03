V Rumunsku vznikne největší vojenská základna NATO. Bude mít i vlastní obchody, školky a nemocnici

Jedním z praktických důsledků války na Ukrajině je kromě přijetí Švédska a Finska do Severoatlantické aliance také posilování východního křídla NATO. Počty vojáků jednotek rychlé reakce se tam od začátku ruské invaze zvýšily a teď k tomu přibude i vůbec největší základna Severoatlantické aliance v Evropě. Její výstavba začala v Rumunsku. Konstanca 17:54 22. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Rumunsku vznikne největší vojenská základna NATO (ilustrační foto) | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Největší základna NATO v Evropě vzniká na Černomořském pobřeží u rumunského přístavu Konstanca. Až bude hotová, bude mít rozlohu skoro tři tisíce hektarů, což je asi o třetinu víc než americká vojenská základna Ramstein v Německu. Spojené státy i NATO ostatně počítají s tím, že odtud přesunou do Rumunska část lidí i vybavení.

Spojené státy závazky vůči NATO vždy dodržely. Na tom se nic nemění, zdůrazňuje americký velvyslanec Číst článek

Základna vznikne na podkladě stávající vojenské základny, která nese jméno předsedy rumunské vlády z 19. století Mihaila Kogalničeana. Spojené státy americké využívají tuhle základnu už od přelomu tisíciletí.

V roce 2003 sloužila k podpoře invaze do Iráku, k útokům proti tamním povstalcům, a podle některých zpráv i jako tajné vězení. Její význam ještě vzrostl po ruské anexi Krymu před deseti lety.

To se na základně začaly střídat další zahraniční jednotky. Teď je tam třeba kromě 82. americké výsadkové divize taky 150 německých vojáků se čtyřmi letouny Eurofighter.

Americký návrh žádající příměří v Gaze neprošel Radou bezpečnosti OSN. Zamítly ho Čína a Rusko Číst článek

Pokud jde ale o současné rozšíření, rumunská vláda vykoupila v oblasti přes dva tisíce hektarů půdy a některé práce už začaly. Staví se například příjezdové cesty nebo energetická infrastruktura.

Do roku 2030 by na základně mělo být deset tisíc lidí, ale to číslo nezahrnuje jen vojáky, ale i rodinné příslušníky. Tomu odpovídá představa o základně – mělo by to být v podstatě malé město s vlastní nemocnicí, obchody, školkami nebo bydlením.

Počítá se ale také samozřejmě i s rozšířením vojenských kapacit, má vzniknout třeba nová přistávací dráha pro letadla a zásobníky na palivo.