Nejvyšší od studené války. Podívejte se, jak loni rostly celosvětové výdaje na zbrojení

Celosvětové vojenské výdaje vzrostly v roce 2018 o 2,6 procenta na 1,822 bilionu dolarů (téměř 42 bilionů korun). V pondělí o tom informoval Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI). Celkově náklady na zbrojení tvořily 2,1 procenta světového hrubého domácího produktu nebo také 239 dolarů (5500 korun) na osobu. Stockholm 18:43 29. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stíhačka Lockheed Martin F-35 Lightning II | Foto: U. S. Air Force | Zdroj: Wikimedia Commons

V čele žebříčku států s nejvyššími vojenskými výdaji tradičně skončily Spojené státy. Ty poprvé od roku 2010 zvýšily své náklady, a to o 4,6 procenta na 649 miliard dolarů (v přepočtu 15 bilionů korun), což je stejně jako osm dalších zemí v žebříčku dohromady.

„Nárůst výdajů Spojených států byl ovlivněn realizací nových programů nákupu zbraní v rámci Trumpovy administrativy od roku 2017,“ řekla Aude Fleurantová, ředitelka Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru.

Celosvětové vojenské výdaje vzrostly v roce 2018 o 2,6 procenta na 1,822 bilionu dolarů (téměř 42 bilionů korun) | Zdroj: SIPRI

Ještě větší nárůst zaznamenala druhá Čína, a to o pět procent. Nyní investuje do zbrojení 250 miliard dolarů. Čínské vojenské výdaje tak rostou každý rok posledních 24 let - loni to bylo desetkrát víc, než v roce 1994.

„Růst čínských vojenských výdajů kopíruje celkový ekonomický růst země,“ řekl výzkumník SIPRI Nan Tian s tím, že za světový nárůst jsou odpovědné právě Čína a Spojené státy.

Své vojenské výdaje už třicet let ale zvyšují také státy Asie a Oceánie, jejíž investice tvoří více než čtvrtinu světových.

‚Archaická‘ výzbroj

Například Indie, která je v žebříčku na čtvrtém místě, zvýšila vojenské výdaje o 3,1 procenta na 66,5 miliardy dolarů.

Jak se ale ukázalo na začátku letošního roku při konfliktech s Pákistánem v Kašmíru, indická armáda není dobře vybavená. Podle The New York Times je až 68 procent výzbroje tak starý, že jsou oficiálně označovaný za „archaický“. Podle serveru The Economic Times by Nové Dillí v případě vypuknutí válečného konfliktu mohlo vyslat do pole jednotky se zásobami munice na maximálně deset dní bojů. Většina výdajů jde totiž na platy 1,2 milionu vojáků indické armády.

Vojenské výdaje rostou nebývalým tempem. Do zbrojení nejvíce investuje USA, Čína a Saúdská Arábie Číst článek

Pro srovnání: právě největší konkurent Indie Pákistán zvýšil v loňském roce výdaje na zbrojení stejně jako o rok dřív o 11 procent na 11,6 miliardy dolarů. Islámábád ale disponuje kvalitnější výzbrojí, kterou mu v minulosti dodaly Spojené státy.

Své vojenské výdaje značně zvýšilo také několik zemí střední a východní Evropy. Podle SIPRI je k tomu vedly obavy z Ruska. Polsko zvýšilo svůj rozpočet o téměř devět procent a Ukrajina, která bojuje na východě země s proruskými separatisty, dokonce o 21 procent. Nárůst zaznamenaly také Bulharsko, Lotyšsko, Litva a Rumunsko.

Rusko naopak své náklady snížilo o 3,5 procenta oproti roku 2017 a propadlo se ze čtvrtého na šesté místo žebříčku.