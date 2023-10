Záchranná operace rukojmích v Pásmu Gazy je téměř neproveditelná, míní vojenský expert

Situaci v Izraeli komplikují rukojmí, které zajal Hamás při svém útoku. Pokud by Izraelci napadli Pásmo Gazy pozemně, tak je teroristé začnou vraždit. Izraelský generál jim ale slíbil pomoc. Vojenská operace na jejich záchranu je však extrémně obtížná, vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál bývalý velitel zvláštního oddělení útvaru speciálních operací české armády, veterán misí v Kosovu a Afghánistánu Lumír Němec. Rozhovor Jeruzalém 21:09 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý velitel SOG – speciální protiteroristické jednotky Vojenské policie a exčlen Útvaru rychlého nasazení (URNA) Policie ČR Lumír Němec | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Gaza nedostane žádnou vodu, elektriku ani palivo, dokud nebudou rukojmí na svobodě,“ řekl ve čtvrtek izraelský ministr Israel Katz. Myslíte, že by tato taktika společně s neustálým bombardováním mohla zafungovat?

Oni se snaží o vytvoření jakéhokoliv tlaku, bez toho aniž by tam vstoupila armáda. Otázkou je, jestli to bude fungovat, protože zase teroristé z Hamásu vědí, že v okamžiku, kdy by Izraelcům vrátili rukojmí, tak ztrácí veškeré trumfy z ruky.

A pak izraelská armáda nastoupí mnohem tvrději, než dokud rukojmí budou mít. Takže těžko predikovat, jestli to bude fungovat. Každopádně to Hamásu a lidem v Gaze velmi znepříjemní život.

Jinými slovy přítomnost neupřesněného počtu rukojmí v Gaze začátek pozemní operace izraelské armády brzdí. Ona radikální organizace pohrozila tím, že rukojmí bude kvůli izraelským útokům na pásmo Gazy zabíjet.

Já si myslím, že to je v současné době největší trumf v ruce Hamásu, protože v okamžiku, kdy by nastoupila izraelská armáda a rozjela pozemní operaci, tak začnou popravovat rukojmí.

A pro vojáky je to obrovsky těžké, když vědí, že bojují, a na základě toho o dva baráky dál zabijí dvě děti. Takže je to velký psychologický tlak na izraelskou armádu a otázkou je, jak se k tomu postaví.

Pokud se Izraelci rozhodnou rukojmí z Gazy osvobodit, jak úspěšná by taková vojenská operace v hustě zalidněném prostoru mohla být?

Operace na záchranu rukojmích je obecně to nejrizikovější, co existuje. Protože každý voják, který tam jde, ví, že bojuje o svůj život i o život rukojmích. A ví, že jakákoliv chyba nebo cokoliv, co se zvrtne, ohrozí i zajatce.

A operovat v prostředí, kde je obrovské množství lidí, z nichž převážná většina je proti vám nepřátelsky naladěná, je extrémně riskantní. Musíte počítat, že to nebezpečí může přijít z jakéhokoliv místa, od jakékoliv osoby, od kohokoliv. Z mého pohledu je taková operace velmi obtížně proveditelná.

‚Nejsme tak zlí‘

Hamás zveřejnil video, které podle televize Al-Džazíra zřejmě ukazuje propuštění trojice rukojmích, ženy a dvou dětí. Podle serveru listu The Times of Israel je video nejspíš už ze soboty, kdy Hamás zaútočil na Izrael a vzal až 150 rukojmích. K čemu slouží podobná videa, jejichž pravost se složitě ověřuje?

Každé video je nějaké poselství. Chcete říct něco druhé straně a samozřejmě v době sociálních sítí chcete takto ovlivnit veřejné mínění.

Myslím, že Hamás zveřejněním tohoto videa, ať už je pravé, nebo není pravé, se chce v podstatě ukázat v nějakém lepším světle, protože vidí, že civilizovaný svět ho odsoudil. Snaží se říct: „My zas nejsme tak zlí, my chceme vyjednávat.“

Pokud Spojené státy chtějí Izraeli pomoci dostat zpět rukojmí, už proto, že jsou mezi nimi i američtí občané, je to ale spíš na poli diplomacie, vyjednávání. Rozumím tomu správně?

Myslím si, že to bude na poli diplomacie i materiální pomoci. Američané jsou zvyklí si pro svá rukojmí z řad občanů Spojených států posílat vlastní jednotky a jsou v tom úspěšní, takže bych se vůbec nedivil, kdyby tam operovaly i americké speciální jednotky.

Ale nejpravděpodobnější bude zřejmě případná výměna rukojmí za zajaté Palestince. Jak se takové vyjednávání vede?

To je spíš otázka na zpravodajce nebo na vyjednávací tým. Já jsem nikdy nevedl vyjednávání. Jednou jsem se zúčastnil podobné operace v zemi na Blízkém východě, ale tam jsem byl jako zabezpečovací prvek. Dohlížel jsem na to, aby všechno proběhlo v pořádku a nedošlo k nějakému ohrožení při vyjednávání podmínek dvou stran. Ale jakým způsobem se vede, to bych spekuloval nebo říkal něco, o čem nemám takový přehled.