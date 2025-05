Volal mi prezident Si, tvrdí Trump. Peking to odmítá a nechává první krok v jednání o clech na USA

Vzájemná cla na americké a čínské zboží se stále drží nad 100 procenty. Americký prezident Donald Trump uvádí, že Čína je se situací natolik nespokojená, že mu jeho čínský protějšek Si Ťin-pching už několikrát telefonoval. Peking to ale vyvrací. A o ničem neví ani americký ministr financí Scott Bessent. Analýza Washington D. C./Peking 11:00 1. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínské kontejnery v přístavu v americké Kalifornii | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Americká cla na čínské zboží mířící do Spojených států jsou stále na 145 procentech. Do přístavu na západním pobřeží proto míří stále méně čínských nákladních lodí. To je podle Donalda Trumpa i důvod, proč mu už několikrát volal čínský prezident Si Ťin-pching a snažil se navázat konverzaci o clech. Detaily jako kdy měly telefonáty proběhnout nebo jaký byl jejich výsledek, ale nedodal.

„Čína a Spojené státy se nezapojují do žádných konzultací nebo vyjednávání o clech,“ uvedl v reakci na prezidenta Trumpa mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun. „Spojené státy by neměly klamat veřejnost,“ cituje ho americký deník New York Times.

O jednání nic neví ani americký ministr financí Scott Bessent, který je tím, kdo by měl mít vyjednávání o clech na starosti. Nevyšla ani žádná prohlášení, která obvykle podobné telefonáty doprovázejí. Ta poslední byla zveřejněná 17. ledna, tedy ještě předtím, než se Trump vrátil do Bílého domu – tehdy oba politici řešili třeba situaci ohledně čínské sociální sítě TikTok.

„Když Trump říká, že mluvil se Sim mnohokrát, tak buď lže, nebo si to zaměnil s předchozími konverzacemi,“ píše editor časopisu Foreign Policy James Palmer, který se dění v Číně dlouhodobě věnuje.

Neznamená to však, že Čína nepodniká diplomatické kroky, aby k jednání mohlo dojít. Čínští politici a ekonomové volají a píší do amerických think tanků nebo členům americké administrativy za předchozího prezidenta Joea Bidena, a zjišťují, jaká je dynamika v nejbližším okolí Trumpa. Naznačuje to, že se snaží najít spolehlivého prostředníka v Bílém domě, usuzuje ze situace Palmer.

Odborník na Čínu se navíc domnívá, že Číňané mají dobrý přehled o tom, co se děje v americké administrativě, protože někteří politici porušují pravidla kyberbezpečnosti a například na oficiální komunikaci používají nezabezpečené soukromé mobilní telefony. Jejich komunikace pak není natolik chráněná. „Jejich největší problém může být to, že Trumpovi vysocí úředníci nevědí, co administrativa zamýšlí,“ líčí.

Dražší oblečení i vepřové

Situaci, kdy se na čínské zboží vztahují cla ve výši 145 procent a produkty z USA jsou v Číně zatíženy 125procentními cly, je podle amerického ministra financí Bessenta neudržitelná. „Nepřispívá to ničím zájmům,“ cituje ho New York Times.

Peking se situaci proto přizpůsobuje a vyjmul z povinnosti platit vysoká cla léky, součástky potřebné pro letectví a kosmonautiku nebo mikročipy dovážené ze Spojených států. Hlásit se mu mají i dodavatelé, kteří chtějí mít vysoká cla odpuštěna. „Čínská vláda se ptá našich společností, jaké věci dovážejí z USA, které nemohou sehnat nikde jinde, takže by cly byl ohrožen jejich dodavatelský řetězec,“ potvrzuje pro agenturu Reuters prezident Americké obchodní komory v Číně Michael Hart.

Zákazníci rostoucí ceny ale poznají například na vepřovém, v zemi nejoblíbenějším druhu masa, který se kvůli lokálnímu výskytu prasečí chřipky musí dovážet. Roste cena i dalších zemědělských produktů.

Spojené státy zatím konkrétní kroky, kterými by importérům ulehčily, nepodnikly. Ani v případě zdravotnického vybavení, například ochranných pomůcek, na jehož dovozu z Čín je americké zdravotnictví závislé.

Ihned se to projevilo také na ceně hraček z Číny nebo na čínském textilu, který je v amerických regálech všudypřítomný. Minulý rok oblečení z Číny tvořilo 37 procent celkové nabídky ve Spojených státech, v případě obuvi to bylo až 58 procent. Jejich ceny nyní stouply často i o víc než o 125 procent, píše americká stanice CNBC.

Až trojnásobný nárůst cen zaznamenali zákazníci nakupující na levných čínských e-shopech Temu a Shein. Jejich laciné produkty se dříve vyhnuly jakýmkoliv clům, nyní ale jejich cena raketově vystřelila. Nedávný průzkum ukazuje, že nejvíc to pocítí chudší vrstva obyvatelstva, píše Foreign Policy.

Zatím nic nenaznačuje tomu, že by Peking, stejně jako třeba Kanada a Mexiko, ustoupil a podřídil se požadavkům Donalda Trumpa. První krok směřující ke zmírnění ekonomických opatření bude muset podle expertů přijít naopak z Bílého domu. „Pokud USA skutečně chtějí problém vyřešit, měly by zrušit všechna jednostranná opatření vůči Číně,“ uvedlo minulý týden čínské ministerstvo obchodu.