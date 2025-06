Volání po impeachmentu i početná podpora. Američtí politici reagují na útok Trumpa na Írán

Útok na íránská jaderná zařízení nařídil americký prezident Donald Trump bez souhlasu Kongresu, kterému tato pravomoc připadá. Ze strany demokratů se dočkal obvinění z neústavnosti a výzev k hlasování o jeho impeachmentu. Většina republikánů stojí za prezidentem, i když i z tohoto tábora se ozývá kritika. Washington, D. C. 15:04 22. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kongres USA | Foto: Vít Pohanka

Ještě v pátek americký prezident Donald Trump mluvil o dvou týdnech, ve kterých se rozhodne, jestli se Spojené státy přidají na stranu Izraeli a zaútočí na Írán. Ani ne po 48 hodinách ale přišel americký útok na tři jaderná zařízení v Íránu, u kterých není potvrzené, že by se v nich vyráběly nukleární zbraně.

Rozhodnutí k útoku pocházelo přímo z Bílého domu, Trump ho předem neprojednal s Kongresem složeným z republikánů a demokratů. Jen tento úřad má pravomoc útok na území jiného státu schválit.

„Žádnému prezidentovi by nemělo být dovoleno jednostranně vést tento národ do něčeho tak zásadního, jako je válka s nejistými hrozbami a bez strategie,“ domnívá se podle americké stanice NBC News demokratický senátor Chuck Schumer.

Souhlasí s ním i Katherine Clarková, druhá nejvýše postavená demokratka ve Sněmovně reprezentantů. „Pravomoc vyhlásit válku náleží výhradně Kongresu. Jednostranné rozhodnutí Donalda Trumpa zaútočit na Írán je neoprávněné a protiústavní,“ uvedla s tím, že to povede k další eskalaci, která vystaví riziku americký vojenský a diplomatický personál v regionu.

„Nejde o íránský jaderný program. Žádný prezident nemá pravomoc bombardovat jinou zemi, která nepředstavuje přímou hrozbu pro USA, aniž by požádal o schválení Kongresu. Jde o jednoznačný přečin zasluhující impeachment,“ tedy odvolání prezidenta, míní demokrat Sean Casten.

Za „očividný důvod k impeachmentu” označuje jednání prezidenta také demokratka Alexandria Ocasio-Cortezová. „Impulzivně riskuje rozpoutání války, která nás může uvěznit na celé generace,“ říká.

Hlasování o impeachmentu čelil Trump za svého prvního působení v Bílém domě dvakrát. Díky podpoře republikánů ho ale vždy ustál.

Možné klamání voličů

Raja Krishnamoorthi, kongresman za demokraty, uvedl, že pokud Írán nevyvíjel jadernou zbraň doteď, tak „bych byl překvapený, pokud by se k tomu nerozhodl nyní. Rozpoutali jsme právě něco horšího, než co dělo předtím?“ cituje ho britský list The Guardian.

Demokratický senátor Hakeem Jeffries se domnívá, že Trump tímto krokem uvedl Američany v omyl, protože v předvolební kampani vystupoval proti válce.

V kampani v roce 2016 se dokonce vymezil i proti republikánskému prezidentovi Georgi W. Bushovi, který po schválení Kongresem začal válku v Iráku. „Donald Trump slíbil, že přinese mír na Blízký východ. Ten ale nesplnil,“ uvádí.

Kritika z Republikánské strany

Ke kritikům Trumpa se přidali i někteří Republikáni. „Zatímco se rozhodnutí prezidenta Trumpa může ukázat jako správné, je těžké si představit odůvodnění, že to bylo v souladu s ústavou,“ napsal na sociální síť X republikán Warren Davidson.

Stejného názoru je také republikán Thomas Massie, který v týdnu v nezvyklém spojení s demokratickým kongresmanem Ro Khannou představil rezoluci, která měla zablokovat americkou vojenskou akci proti Íránu. Výjimka mohla nastat „jedině, pokud bude výslovně schválena vyhlášením války nebo konkrétním povolením pro použití vojenské síly proti Íránu,“ uvádí NBC News.

„Je to protiústavní,“ zhodnotil útok Massie.

Před útokem varovala i krajně pravicová republikánka Marjorie Taylor Greenová, jinak hlasitá podporovatelka Donalda Trumpa. „Pokaždé, když je Amerika na prahu velikosti, zapojíme se do další zahraniční války. Na obyvatele Izraele by nepadaly bomby, pokud by (izraelský premiér Benjamin) Netanjahu nejdřív neshodil bomby na Írán. Izrael je země vybavená jadernými zbraněmi. Není to náš boj. Mír je odpovědí,“ napsala podle stanice CNN ještě před útokem.

K situaci se vyjádřila i po útoku. „Poté, co byly naše hranice poslední čtyři roky otevřené a co přišly víc než dva miliony uprchlíků, se modleme, ať nejsme v naší domovině napadeni teroristy.“

Podpora Trumpa

Většina republikánů ale stojí za Trumpem. V čele jeho podporovatelů je předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson a John Thune, vůdce senátní většiny Republikánské strany. Ti byli zároveň jedinými dvěma kongresmany, kteří byli o útoku předem informování, uvádí CNN.

Vysoce postavení demokraté se o něm dozvěděli krátce předtím, než Trump vystoupil s veřejným proslovem. V té době už bylo po útoku.

Podpora Thuna jako zástupce většiny republikánů v Kongresu, kde má strana většinu, navíc naznačuje, že při případném hlasování o odvolání prezidenta k impeachmentu nedojde.

Amerického prezidenta podpořil i demokrat John Fetterman, který je velkým podporovatelem Izraele. Trumpovo jednání označil za správné. Podle CNN šlo krátce po útoku o jediného demokrata, který na podporu Bílého domu vystoupil.