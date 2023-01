Americká sněmovna je stále bez předsedy. Republikáni zůstávají rozdělení i v třetí den volby

Třetí den volby předsedy nově zvolené Sněmovně reprezentantů USA začal v zásadě stejně jako dva předchozí - dvacítka členů republikánské většiny dál blokuje nástup republikánského lídra Kevina McCarthyho do čela komory. McCarthy si při dalších dvou hlasováních nepřipsal žádný nový hlas, přestože podle médií předtím nabídl vnitrostranickým odpůrcům ústupky. Někteří z nich tvrdí, že pro něj nikdy hlasovat nebudou. Washington 23:19 5. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Republikánský lídr Kevin McCarthy | Zdroj: Reuters

Volba nového předsedy od úterka paralyzuje větší ze dvou komor amerického Kongresu, která bez zvoleného předsedy nemůže vykonávat žádnou ze svých funkcí.

Formálně sněmovna v tuto chvíli ani nemá žádné členy, neboť vítězové listopadových voleb ještě nesložili přísahu. Takový vývoj nastal poprvé od roku 1923, kdy kongresmani vybrali nového předsedu až v devátém kole hlasování.

Letošní volba tento počet minimálně vyrovná, neboť čtvrteční sedmé ani osmé hlasování nepřineslo prakticky žádný posun v rozložení sil.

Zatímco menšina Demokratické strany zůstává jednotná za svým lídrem Hakeemem Jeffriesem, McCarthyho v obou případech opět nepodpořilo 21 jeho stranických kolegů.

Jedná se o příslušníky ultrapravicového křídla strany, kteří McCarthyho nepovažují za ideologického spojence a dožadují se razantní změny ve vedení sněmovního bloku.

Většina z nich ve čtvrtek stejně jako ve středu hlasovala pro zástupce Floridy Byrona Donaldse, jeden z lídrů rebelie Matt Gaetz tentokrát hlasoval pro exprezidenta USA Donalda Trumpa, který se čistě teoreticky předsedou Sněmovny reprezentantů může stát také.

V osmém hlasování zase dvojice z tábora označovaného výrazem „nikdy Kevina“ podpořila republikána s tímto křestním jménem, místo McCarthyho to ale byl Kevin Hern z Oklahomy.

Přestože se základní situace nemění, hlasování podle pravidel musí pokračovat, dokud nepřinese nového předsedu nebo se většina sněmovny neshodne na přerušení volby.

Neochota ke kompromisu

McCarthy potřebuje podporu téměř všech spolustraníků, neboť republikáni mají po volbách 222 ze 435 mandátů. Podle médií svým odpůrcům po šesti porážkách z úvodních dvou dní nabídl další ústupky, které by z něj v případě zvolení učinily slabšího předsedu. Rozuzlení sporu se však stále zdá být v nedohlednu.

„Máme velmi dobré pokroky a konverzace. Myslím, že všichni v té debatě chtějí najít řešení,“ řekl ve čtvrtek novinářům republikánský lídr. Zástupci rebelující frakce ovšem nedávají najevo velkou ochotu ke kompromisu a požadují McCarthyho odstoupení.

„Nemusíte se mě znovu ptát, jestli budu hlasovat ‚ne‘. Pro Kevina McCarthyho nikdy hlasovat nebudu,“ citoval deník The New York Times kongresmana Boba Gooda.

Vyjednávání mezi dvěma stranami mezitím pokračují v zákulisí i na samotném plénu sněmovny, kde se mezi jednotlivými hlasováními nebo i během nich utvářejí hloučky republikánů, často zahrnující zástupce obou táborů.

McCarthyho tým se přitom snaží prezentovat jako úspěch, že ve čtvrtek žádné hlasy neztratil. „To je pro dnešek velmi pozitivní známka,“ řekl novinářům Patrick McHenry považovaný za jednoho z nebližších spojenců 57letého stranického lídra.

S jeho přibývajícími porážkami se ale množí spekulace o tom, že by jej nakonec i jeho spojenci mohli vyzvat k odstoupení z předsednické volby. Podle listu The New York Times by v takovém případě byl pro mnohé republikány jasnou alternativou Steve Scalise, který je ve stranické sněmovní hierarchii druhý hned za McCarthym.

„Mezi sněmovními republikány není terčem takové osobní nevole jako McCarthy,“ píše list.