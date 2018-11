Rekordní účast i mnoho nespojených mladých lidí. Ve Spojených státech začal hlavní volební den

Američany čeká volební den. V hlasování budou rozhodovat o nových senátorech, poslancích a guvernérech. Někteří obyvatelé Spojených států už ale svůj hlas odevzdali v takzvané předčasné volbě a ve více než 20 státech je už nyní hlášena rekordní účast. Podle průzkumu z Institutu politických věd na Harvardu se letos chystá k volbám i více mladých voličů. Od zpravodaje z místa El Paso (Texas) 7:22 6. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odvoleno. Do předčasného hlasování se letos na mnoha místech zapojil rekordní počet lidí. | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

Už před Texaskou univerzitou v El Pasu je znát, že škola i studenti volbami žijí a zajímají se o ně.

Jsou zde transparenty reprezentující jak republikány, tak demokraty. Ostatně přímo v jedné z univerzitních budov je volební místnost, kde studenti, profesoři i zaměstnanci školy můžou podpořit své kandidáty.

„Volil jsem před týdnem. Myslím, že ten, kdo má tu možnost, by ji měl využít,“ říká Radiožurnálu student Arturo, který svůj hlas odevzdal už před týdnem a volil demokraty.

Jeho spolužák Juan, který dříve sloužil v armádě, se k volbám teprve chystá. A ještě neví, koho podpoří. „Mám to stále tak půl na půl. Byl jsem vždycky republikán, teď se mi ale nelíbí republikánští kandidáti.“

Texaská univerzita v El Pasu. | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Mladí tíhnou k demokratům

Ve zhruba 700tisícovém El Pasu letos hlasuje rekordní počet voličů ve věku od 18 do 29 let. Tito lidé tu přitom dřív patřili do skupiny s nejhorší volební účastí.

„Myslím, že mladí lidé – hlavně mileniálové – jdou volbám, protože je tady kandidát, který zosobňuje jejich hodnoty. Beto O'Rourke dokáže oslovit mladé lidi a vést s nimi skutečný dialog,“ vysvětluje student Arbeto, který podporuje demokratického kandidáta navzdory tomu, že dříve volil republikány.

„Dříve jsem volil Johna McCaina na prezidenta, hlasoval jsem také pro Teda Cruze na senátora. McCain bohužel zemřel a senátor Cruz už nehájí mé hodnoty. Moje matka je hendikepovaná, polovina mé rodiny jsou váleční veteráni. Tvrdí, že podporuje sociální programy, ale ve skutečnosti to nedělá,“ říká Arbeto.

Zároveň vysvětluje, že El Paso je demokratická výjimka v jinak republikánském státě. To se promítá i do názorů studentů na prezidenta Donalda Trumpa.

„Uznávám, že je to dobrý byznysmen. Některé věci, které prosazuje v ekonomice, mají smysl. Měl by si ale dávat pozor na to, co říká. Každým opovrhuje. Ať už jste kdokoliv, tak tohle dělat nemůžete,“ popisuje Fernando.

Rozporuplný názor má na Donalda Trumpa i studentka Brianna: „Udělal dobré i špatné věci. Podařilo se mu třeba to se Severní Koreou. Pak jsou tu ale jeho sarkastické projevy. Má prostě výhody i nevýhody.“

Vysoká účast mladých lidí při kongresových volbách může mít klíčový dopad na jejich výsledky. Podle průzkumu organizace Pew Research Center skoro 60 procent voličů v rozmezí od 18 do 25 let tíhne k demokratům.