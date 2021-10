Čeští vojáci ze Sinaje, egyptologové i krajánci. Lidé do českého parlamentu volili i v Káhiře

V Egyptě volí do české poslanecké sněmovny tamní krajané, vojáci i egyptologové. Káhira je jedním z více než stovky míst v zahraničí, kde je i v sobotu otevřená volební místnost. Možnosti volit ale nejspíš nevyužije tisícovka českých turistů, kteří se v tuto chvíli v Egyptě rekreují. Čekalo by je totiž nepohodlné mnohahodinové cestování z Hurghády či Marsá Alam do Káhiry. Káhira 13:27 9. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební místnost v Káhiře | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

V Káhiře je prostorově jeden z největších zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Brutalistické dílo architekta Karla Filsaka zahrnuje nejen samotný úřad, ale také obrovskou ubytovnu, bazén, podzemní kinosál a další velké prostory.

Lidé do českého parlamentu volili i v Káhiře. Více si poslechněte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu na Blízkém východě Štěpána Macháčka

A během těchto voleb jen tu a tam někdo projde vrátnicí a zamíří k urně do volební místnosti.

Vidím, že jedni z prvních, kdo přišli hlasovat na káhirský zastupitelský úřad, jsou čeští egyptologové. „Čeští egyptologové jsou uvědomělými občany, myslím si, že dneska tady za nás budeme volit čtyři,“ říká zpravodaji Českého rozhlasu na Blízkém východě profesor Miroslav Bárta.

O disciplinovanosti svého týmu nepochybuje: „Stoprocentní účast, samozřejmě.“

Na otázku, jestli si myslí, že by trošku pomohl lidem, kteří často cestují, nějaký modernější způsob hlasování, ať už korespondenční nebo elektronický: „Za sebe můžu říct, že pro mě nebyl problém si vyzvednout průkaz a dneska přijít, ale pokud by bylo možné to udělat na základě nějaké digitální identity z počítače, tak by se asi nikdo nezlobil.“

Život v Česku i v Egyptě

Milena Farahatová je jednou z mála českých krajanek a krajanů, které v pátek ve volební místnosti potkávám. V Káhiře vede zájmovou českou školu.

„Podporuju distanční volbu, protože i v Egyptě je hodně lidí, kteří sem nemůžou dojet. Věřím, že by pak byla účast ve volbách za Egypt mnohonásobně větší, většina lidí si rozmyslí, jestli bude sedět šest hodin v autě, aby šla volit,“ říká Radiožurnálu.

V Egyptě žije už pěknou řádku let, přesto chodí k českým volbám: „Děti jsou zapsané do školy tady i do školy v Čechách, takže trávíme dva až tři měsíce v roce v Čechách a počítáme s tím, že budou v Čechách dál studovat. Stoprocentně nás zajímá, co se v Čechách děje. Sledujeme to.“

Předsedou volební komise je český konzul Petr Čáp. „Vycházíme ze zvláštního seznamu voličů, kde je v současnosti zapsaných 56 českých občanů. Můžeme mluvit o třech skupinách. Prví jsou čeští krajané a krajanky dlouhodobě žijící v Egyptě, druhá skupina jsou zaměstnanci zastupitelského úřadu, třetí skupina jsou vojáci, kteří působí na sinajském poloostrově na vojenské misi MFO,“ popisuje.

Vojáci i Češi z Dubaje

V posledních letech se těžiště krajanské komunity přesunulo z Káhiry a Alexandrie do Hurghády a letovisek. „Bohužel Káhira a Hurgháda jsou města od sebe poměrně vzdálená, je to okolo pěti hodin jízdy. Zatím z Hurghády přímo nikdo nedorazil,“ říká Čáp.

Zato dorazili konzulem Petrem Čápem avizovaní vojáci, příslušníci mezinárodní mise MFO na Sinaji. Velí jim podplukovník Jindřich Dědák, velitel úkolového uskupení: „Přiletěli jsme letem MFO, který zabezpečovala česká Casa. Po odvolení pokračuje mise MFO a my se společně s tím letem budeme vracet do prostoru svého působení.“

Volit dorazili avizovaní vojáci, příslušníci mezinárodní mise MFO na Sinaji. Velí jim podplukovník Jindřich Dědák (na snímku) | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Kolik členů vaší posádky odvolilo? „Pokud se nepletu, bylo tam plánovaných 14 voličů.“

Občas se do místnosti dostaví i nečekaní voliči. „Jsem tady na pracovní cestě. Žijeme v Dubaji a věděl jsem, že tady budu už nějaké dva, tři týdny zpět, takže na poslední chvíli jsme stihli nechat si poslat voličský průkaz,“ říká Lukáš Černý.

Se ženou Hanou si vyřídili průkaz na dálku, takže v klasické metodě hlasování nevidí problém ani pro lidi, kteří jsou na cestách. „Myslím si, že to je vyhovující, jen na to člověk musí myslet dopředu. V dnešní době elektronické datové schránky to není takový problém si během pěti minut vyřídit průkaz a využít tu možnost,“ doplňuje Hana.

„Myslím, že ten volební den by si to měl člověk rozmyslet, hezky se obléknout, a přijít osobně,“ dodává Lukáš.

Také Češi žijící nebo pracující v Egyptě tak přispějí svou troškou k celkové účasti na letošních parlamentních volbách.