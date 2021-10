Nutí nás občanská povinnost, říkají Češi v USA, kteří přijeli volit. Pak se společně sešli v hospodě

Doba je polarizovaná, ale Češi se i tak dokážou družit. Příkladem jsou voliči ve Spojených státech, kde už hlasování ve volbách do poslanecké sněmovny skončilo. Ti, kteří z různých koutů východního pobřeží dorazili odevzdat svůj hlas do Washingtonu, se potom sešli a seznamovali se v jedné z tamních restaurací. Ještě nevěděli, jestli pijí na výhru své strany, nebo na žal, ale na tom v tu chvíli nezáleželo. Washington 11:11 9. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi, kteří přijeli volit do Washingtonu. Po splnění občanské povinnosti se pak společně sešli na předměstí hlavního města v hospodě | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Američtí Češi, kteří přijeli volit do hlavního města, si uspořádali jakousi after party na předměstí Washingtonu v podniku, který se jmenuje Pivní svět. Je tady česká dekorace, vlajka na stole, český nápis na sklenicích, ale byl trochu problém nechat si načepovat české pivo, které tady podle nápojového lístku mají.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Přijeli do Washingtonu odvolit, pak si američtí Češi společně vyrazili na pivo. Více si poslechněte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu v USA Jana Kaliby

„Trochu to byl problém, vyšlo to až napotřetí. Vždycky přinesli americkou Plzeň,“ popisuje zpravodaji Českého rozhlasu v USA Veronika, která přijela volit z Virginie.

Pak tady máme Martina z Washingtonu, který to měl nejblíž, Evu z Virginie. „Jsme tady na pobyt Fulbright a nejsem tady jenom já z Prahy, ale je tady i kolega z Brna a z Olomouce,“ dodává Eva.

Do hospody přišli i Jirka a Marta ze Severní Karolíny. Jejich motivací byla občanská povinnost, ale také zvědavost, protože nevěděli, jak probíhají volby v zahraničí. „Jak je to složité přijít na ambasádu, co všechno člověk musí udělat. Musí se třeba zaregistrovat do registru voličů, to znamená, že jsem tady musela být i měsíc předtím. To všechno bylo hrozně zajímavé,“ říká Marta.

‚Žiju v USA 15 let a hlasuji pokaždé.‘ České volby v USA začaly, otevřeny jsou čtyři místnosti Číst článek

Jirka s Martou museli absolvovat stejnou cestu, jako kdyby jeli z Prahy do Hamburku nebo do Košic. „Je to pět hodin jízdy autem, takže je to vlastně dvoudenní výlet. Myslím si, že kdyby šlo volit korespondenčně nebo na nějakém jiném úřadě, bylo by to pro nás jednodušší,“ popisuje Jirka.

„Dá se samozřejmě kromě jízdy autem i letět, to neznamená, že je to levnější. Nicméně občanská povinnost nás k tomu nutí a je potřeba, abychom se vydali na volby. Když je potřeba letět letadlem, tak tady na volby jsme,“ doplňuje Marta.

V případě, že by došlo k zavedení distanční volby, přijdou Češi v USA o příležitost se sejít. „To bude asi jediná nevýhoda. Myslím, že ten důvod si najdeme,“ říkají američtí Češi, kteří přišli volit do hlavního města spojených států.