‚Žiju v USA 15 let a hlasuji pokaždé.‘ České volby v USA začaly, otevřeny jsou čtyři místnosti

Kvůli časovému posunu se tady volí ve čtvrtek a v pátek. Ve Washingtonu doslova od první minuty, kdy svůj hlas odevzdal první z voličů. Na zdejším zvláštním seznamu jich je letos zapsaných rekordní počet, ovšem stále to není žádné závratné číslo – 271.

Ne všichni přijdou a doplní je letos zřejmě kvůli pandemii omezený počet držitelů voličského průkazu. Většina lidí je z okolí a dorazila autem, pěšky nebo na kole.

„Žijeme tady ve Spojených státech 14 nebo 15 let a volíme pokaždé, protože nám záleží na tom, jak je naše země spravovaná. Mám štěstí, že bydlím kousek odtud, takže jsem jel hodinu, něco přes hodinu. Ale pro řadu lidí je to potíž a korespondenční nebo online volby by měly být samozřejmostí,“ říká Ondřej zpravodaji Českého rozhlasu v USA při odchodu z volební místnosti na českém velvyslanectví.

V USA jsou hlasovací místa jen čtyři, na dálku není možné hlasovat a vzdálenosti většinu voličů odradí | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Do Washingtonu jsme se přestěhovali teprve teď v červnu a předtím jsme bydleli u Nashvillu, takže to bylo rozhodně složité hlasovat. Takže bych velmi ocenila korespondenční hlasování,“ říká další volička Kristýna.

Ovšem najdou se dobrodruzi - jako Marta ze Severní Karolíny -, kteří pro hlas odevzdaný ve Washingtonu museli obětovat mnohem víc.

„Samozřejmě jsem si musela zabookovat letenku, protože ze Severní Karolíny je to daleká cesta. Takže jsme měla letenku, ráno jsem se probudila, nechala se odvést na letiště. Letadlem jsem tu byla za nějakou hodinu, tady jsem si zajistila ubytování, abych zvládla odvolit a vrátit se zpátky další den. Učím, takže jsem musela zrušit přednášku, studentům dát jiný úkol. Nicméně si to musím napracovat, musím se studentům stejně věnovat,“ vysvětluje Marta.

„Víme, že se nám hlásili lidi třeba i z Floridy, že sem s rodinou jedou na volby, čehož si samozřejmě velmi ceníme,“ doplňuje velvyslanec Hynek Kmoníček, který to ze své kanceláře k volební urně pochopitelně nemá daleko.

„Před volbami bylo do zvláštního seznamu voličů Velvyslanectví ČR ve Washingtonu celkem zapsáno 271 voličů. Během čtvrtka 7. 10. se k volbám dostavilo celkem 84 voličů. Z toho 19 volilo na voličský průkaz,“ řekl Radiožurnálu vedoucí konzulárního oddělení Ivo Svoboda.

Zavedení distanční volby, tak jako to umožňuje řada jiných zemí, by podle něj účast amerických Čechů podstatně zvýšilo: „To by mohlo účast z jedné strany dramaticky navýšit, z druhé strany by to muselo být opravdu technicky tak připraveno, aby to bylo možné, například co se týče ověřování identity voličů, dopravy volebních lístků. Všichni víme, jak v této chvíli vypadá spolehlivost některých dopravních služeb v době pandemie. Na to se nedá úplně spoléhat. Takže do té doby, než dojde k nějakému jasnému legálnímu rozhodnutí, aby došlo ke změně v tomto smyslu, tak se nedá očekávat žádná změna v nejbližších letech.“

Čeští krajané v zahraničí letos vystupňovali svůj tlak na zavedení možnosti volit na dálku, bez kterého považují své ústavní právo za značně potlačené. Dlouhodobě se toho ale dožadují marně.

