Volby bez možnosti výběru i podpora lidu ruskému vedení. Svět reaguje na znovuzvolení Putina

Země po celém světě reagují na výsledek ruských voleb. Zatímco Čína, Írán nebo Kuba pogratulovaly Vladimiru Putinovi k přesvědčivému vítězství, Francie, USA nebo i Česko výsledek voleb neuznává. Putin podle oficiálních údajů ruské ústřední volební komise získal přes 87 procent hlasů po sečtení více než 99 procent lístků. Jeho vítězství bylo dopředu očekáváno i vzhledem k tomu, že dlouholetý ruský lídr nemusel čelit žádné skutečné konkurenci. Peking/Brusel 12:26 18. března 2024

Podle čínského prezidenta Si Ťin-pchinga znovuzvolení Putina ukázalo, že má ruský prezident plnou podporu svého lidu. „Jsme přesvědčeni, že pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga a prezidenta Putina se čínsko-ruské vztahy budou nadále rozvíjet,“ uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien. „Obě hlavy států budou pokračovat v úzké spolupráci a podporovat udržení dlouholetého sousedského přátelství obou zemí,“ dodal.

Čínský prezident Si poslal Putinovi blahopřání. „V posledních letech se ruský lid sjednotil, aby překonal výzvy. Vaše znovuzvolení dokazuje, že vás Rusové plně podporují,“ napsal Si.

Čínu a Rusko spojuje odpor k tomu, co označují za americkou hegemonii a zasahování Spojených států do záležitostí jiných zemí. Od začátku války na Ukrajině, kterou zahájilo Rusko svou invazí na Ukrajinu v únoru 2022, se Čína a Rusko dále politicky a ekonomicky sblížily.

Moskva v poslední době podniká také kroky ke sbližování s politicky izolovanou diktaturou KLDR, od níž kromě jiného získala vojenské vybavení pro svou agresi vůči Ukrajině. Severokorejská státní tisková agentura KCNA v pondělí uvedla, že vůdce KLDR Kim Čong-un zaslal ruskému prezidentovi zprávu, v níž mu poblahopřál k vítězství.

Putinovu výhru přivítal také Írán, který je Západem obviňován z dodávek dronů Rusku pro jeho boje na Ukrajině. „Íránský prezident Ebráhím Raísí upřímně poblahopřál svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi ke znovuzvolení prezidentem Ruské federace,“ informovala íránská oficiální tisková agentura IRNA.

Kuba i Bolívie gratulují

K vítězství v prezidentských volbách poblahopřály Putinovi Kuba, Venezuela, Bolívie či Honduras. Informovala o tom v pondělí agentura Europa Press. Tyto země mají levicové vlády, přičemž režimy na Kubě a ve Venezuele jsou označovány za autoritářské a dlouhodobě čelí kritice za represe vůči opozici, podobně jako Putin.

„Venezuelský prezident Nicolás Maduro Moros jménem venezuelského lidu gratuluje prezidentovi Vladimirovi Vladimiroviči Putinovi a jeho politickému hnutí k ohromujícímu volebnímu triumfu,“ uvedlo v neděli venezuelské ministerstvo zahraničí.

„Jednota ruského lidu a vedení prezidenta Putina jsou základem ruské suverenity, nezávislosti a územní celistvosti, jakož i politické stability a světové bezpečnosti,“ uvádí se též v blahopřejném prohlášení.

Také kubánská vláda Putinovi už gratulovala. „Upřímně blahopřejeme ke znovuzvolení prezidenta Vladimira Putina. Spolehlivě se tak ukázala podpora ruského lidu svému vedení. Budeme pokračovat v posilování vztahů Kuby a Ruska v sektorech důležitých pro blaho našeho lidu,“ napsal na síti X kubánský prezident Miguel Díaz-Canel v den, kdy v jeho zemi několik tisíc lidí demonstrovalo proti dlouhodobým výpadkům elektřiny a chronickému nedostatku potravin.

„Upřímně blahopřejeme bratru Vladimiru Putinovi, který byl znovu zvolen prezidentem Ruska s výrazným vítězstvím, které znovu potvrzuje jednotu statečného ruského lidu,“ napsal na sociální síti bolivijský prezident Luis Arce, který rovněž vyjádřil naději na další prohlubování spolupráce s Moskvou.

Také honduraská prezidentka Xiomara Castrová Putinovi popřála k jeho „přesvědčivému vítězství“, a to nejen jako hlava Hondurasu, ale i jako aktuální předsedkyně Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC).

Volby bez možnosti výběru

Znovuzvolení ruského prezidenta Vladimira Putina se událo v kontextu represí v občanské společnosti a nebyly dodrženy podmínky pro svobodné a demokratické volby. V prohlášení, které citovala agentura Reuters, to v pondělí uvedlo francouzské ministerstvo zahraničí. Francie neuznává výsledky voleb, které se konaly v Ruskem okupovaných částech sousední Ukrajiny.

Paříž také ocenila odvahu „mnoha ruských občanů, kteří pokojně protestovali proti tomuto útoku na jejich základní politická práva“. Francouzská diplomacie dodala, že neuznává, že neuznává výsledky voleb, které se konaly v oblastech Ukrajiny okupovaných Ruskem, a odsoudilo zřízení volebních středisek v oblastech, jako je Jižní Osetie a moldavské Podněstří.

Prezidentské volby v Rusku nelze nazývat volbami, nemají žádnou legitimitu, řekl v pondělí šéf litevské diplomacie Gabrielius Landsbergis při příchodu na jednání ministrů zahraničí zemí EU v Bruselu.

„Určitě se to nedá nazývat volbami. Je to procedura, která má připomínat volby,“ okomentoval Landsbergis hlasování, které se konalo od pátku do neděle. Vítězství Putina bylo dopředu očekáváno i vzhledem k tomu, že dlouholetý ruský lídr nemusel ve volbách čelit žádné skutečné konkurenci. „V této atmosféře nesvobody se nemohou konat žádné volby,“ dodal litevský ministr zahraničí.

Prezidentské volby v Rusku byly podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella postavené na zastrašování a utlačování. Hlasování v Ruskem okupovaných územích Ukrajiny Borrell označil za další narušení ukrajinské suverenity. Proces odsoudila i německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková a další unijní lídři, kteří v pondělí hovořili s novináři před začátkem jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu.

„Ruské volby byly volbami bez možnosti výběru,“ komentovala průběh Baerbocková při příchodu na jednání ministrů zahraničí zemí EU v Bruselu.

Unie výsledky neuzná

Evropská unie nikdy neuzná výsledky Ruskem pořádaných prezidentských voleb na okupovaných územích Ukrajiny, uvedla v pondělí v prohlášení unijní diplomacie. Výsledky hlasování na těchto územích jsou podle EU neplatné a ruské politické vedení za ně ponese následky.

V Rusku samotném hlasování doprovázel „alarmující nárůst porušování občanských i politických práv“, dodává EU, podle níž ruští voliči neměli skutečnou možnost výběru a jen omezený přístup k informacím. Legitimitu ruských prezidentských voleb podle EU rovněž podkopává fakt, že úřady k volbám nepřizvaly nezávislé pozorovatele Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR).

„Strašlivé úmrtí opozičního politika Alexeje Navalného v předvolebním období bylo dalším důkazem narůstajícího systematického utlačování. Mnoha kandidátům bylo znemožněno se voleb účastnit, včetně těch, kteří protestují proti vedení nelegální války (na Ukrajině),“ stojí v unijním prohlášení. Jménem bloku text zveřejnila unijní diplomatická služba jen krátce po začátku pondělního bruselského jednání ministrů zahraničí zemí EU.

EU opět zdůraznila svou podporu ukrajinské nezávislosti, suverenitě a územní celistvosti a znovu vyzvala Rusko k zastavení agrese a stažení veškerých vojsk i vojenské techniky ze sousední země.