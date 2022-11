O hlasování v předtermínu amerických kongresových voleb je větší zájem než posledně

Na radnici pittsburského okresu se mohli zájemci o předtermínové hlasování zaregistrovat až do úterního večera. Ti už zaregistrovaní tady pak mohou vyplnit a odevzdat své hlasovací lístky vždy ve všední dny na přepážce až do 7. listopadu, a potom také v následující oficiální volební den.

„Ti, kdo se předem zaregistrovali k předtermínovému hlasování, dostanou volební materiály přímo na radnici, pokud jim ještě třeba nedorazily poštou nebo jim je náhodou sežral jejich pes,“ uvádí pro Radiožurnál příklady, kdy si mohou lidé vyplnit hlasovací lístky přímo v hale úřadu, manažer oddělení voleb radnice pittsburského okresu David Voye.

„V systému si ověříme, jestli volič požádal o předtermínové nebo distanční hlasování. Když má registraci hotovou, vydáme mu lístky. Pokud registraci nemá, může jít hlasovat až příští úterý,“ pokračuje Voye.

„Pak vás nasměrujeme do jedné z těchto hlasovacích budek, kde si můžete v soukromí lístky upravit, dát je do hlasovací obálky, napsat na ni datum a odevzdat ji tady. Nebo si můžete lístky vzít domů, vybrat si kandidáty tam, a pak vše dát do návratové obálky a poslat poštou. Musíte sem ale dorazit do osmi hodin večer ve volební den,“ uzavírá Voye.

To ale už teď voliči raději neriskují a své hlasy odevzdávají rovnou na radnici. Stavební technik Jeff si volby v předtermínu pochvaluje, protože je to pro ty, kdo mají plný pracovní diář, flexibilní forma hlasování. Věří, že to také motivuje více lidí přijít k volbám.

Podle vědeckého pracovníka bylo zaregistrovat se k hlasování „supersnadné“. Nejtěžší prý bylo najít v centru Pittsburghu místo, kde blízko radnice zaparkovat.

Každý, kdo odevzdá své hlasovací lístky v předtermínu na přepážce, dostává oválnou samolepku s nápisem Hlasoval jsem. Někteří si samolepky hrdě nalepují na oblečení.

Dispečerka Stephanie a kuchař Joel je mají na svetrech. Hlasovat přišli na radnici v předtermínu, protože v den voleb budou mimo město. Zaregistrovat se sice stačili včas, ale volební lístky jim poštou nepřišly. Proto zvolili záložní plán a přišli hlasovat sem na radnici.