Pokud bude Británie v době eurovoleb členem EU, musí hlasovat, zní z Evropské komise

Jestliže bude Velká Británie stále členem Evropské unie v době voleb do Evropského parlamentu, bude se jich země muset zúčastnit. Uvedl to ve čtvrtek mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas. Britští poslanci budou podvečer hlasovat o odkladu brexitu do konce června. Eurovolby se uskuteční koncem května.

