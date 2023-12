STAN přemýšlí o změně frakce v europarlamentu, už se setkal se šéfem Renew. Překážkou zůstává Babiš

Názorová blízkost hnutí STAN s frakcí Renew v Evropském parlamentu dostává nové obrysy. V Paříži se potkali prezident frakce Stéphane Séjourné a duo lídrů pro eurovolby Jan Farský a Danuše Nerudová. Doprovázeli je předseda Starostů Vít Rakušan a ministr Martin Dvořák. Podle informací iROZHLAS.cz se bavili i o nadcházejících volbách a možném programovém prolnutí. Od přestupu k evropským liberálům STAN odrazuje partnerství Renew s hnutím ANO. Paříž 7:00 5. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Delegace STAN se v Paříži potkala se šéfem frakce Renew Stéphanem Séjourném | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

Do Paříže se vládním speciálem vydal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák i ministr vnitra Vít Rakušan (oba STAN). Na programu byla schůzka s francouzskou ministryní pro evropské záležitosti Laurence Booneovou.

Po vlastní ose se k nim posléze přidali Jan Farský (STAN) s Danuší Nerudovou. Společně pak vyrazili na setkání se šéfem frakce Renew Stéphanem Séjourném. Bavili se o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, migračním paktu, odolnosti Evropy i aktuální situaci na Ukrajině.

„Panuje mezi námi široká shoda v mnoha otázkách. Počínaje nezbytností poskytnout podporu Ukrajině ve všech možných směrech přes názory na bezpečnost a odolnost Evropy až po potřebu čelit nástupu populismu,“ komentoval pro iROZHLAS.cz ministr Dvořák.

Farský, který je za Starosty pověřený přípravou eurovoleb, po jednání zdůraznil, že stále platí, že rozhodnutí ohledně případné změny frakce nepadne dříve než po volbách. „Pravdou je, že s frakcí Renew jsme si názorově blízko, ale jejím současným českým partnerem je Babišovo hnutí ANO, které je zosobněním naprostého opaku toho, na čem si STAN zakládá, a proto je v tuto chvíli překážkou pro náš případný vstup,“ podotkl.

Během pondělní schůzky ale probírali program pro eurovolby. „Ve většině oblastí se shodujeme, až překrýváme,“ všimla si Nerudová.

„Jsou to například témata ekonomická, jak zvýšit konkurenceschopnost Evropy. Co mě osobně ale těší nejvíc, je naše shoda nad tématem budoucnosti EU a většího zapojení mladé generace, a to nejen v jednotlivých státech, ale i na úrovni celé Unie,“ dodala.

Cesta k liberálům

Aktuálně mají Starostové jediného europoslance. Je jím Stanislav Polčák, který už nechce post obhajovat. V současnosti sedí ve středo-pravicové Evropské lidové straně (EPP), k frakci je ale pouze přidružený, není členem.

Jednání se šéfem Renew v Paříži reflektuje lavírování evropské linky STAN, na které upozornil web iROZHLAS.cz už dříve. Ze Stranického kompasu vyplynulo, že polovina straníků vidí možnou variantu budoucího směřování v evropských liberálech.

Na přechodu do jiné frakce se ale neshodnou všichni. „V EPP jsem já osobně spokojená,“ uvedla například poslankyně Lucie Potůčková. „Na jejich podpoře při volbách do výboru OBSE, kde jsem měla v poslancích z frakce EPP velké zastání,“ vysvětlovala Potůčková, která dostala krajské nominace a na eurokandidátce se s velkou pravděpodobností objeví.

I část dalších straníků jako senátor Michael Canov nebo místopředseda strany Pavel Čížek by volili spíše kontinuitu a zůstali u lidovců. Naproti tomu stojí ale ti, kdo prosazují více liberální směr a mluví o tom, že by Starostům více „slušelo“ členství ve frakci Renew.

„Směrováním by se nejlépe hodili do Renew Europe, přesun by jim pomohl také v odlišení se od dalších českých stran, jež jsou nyní v EPP,“ komentoval pro iROZHLAS.cz politolog Petr Kaniok z Masarykovy univerzity.

Poukazoval tím na europoslance, kteří jsou součástí evropských lidovců, tedy za TOP 09 Luděk Niedermayer a Jiří Pospíšil, stejně jako Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL. Ti budou obhajovat mandáty pod značkou Spolu, do jejíhož čela se postaví Alexandr Vondra (ODS). Jednotnou kandidátku jsme blíže analyzovali ZDE.

Babiš jako problém

Přesunu Starostů do Renew ale brzdí členství jiného hnutí z Česka – ANO. To má nyní škraloup. Kvůli účasti předsedy Andreje Babiše na mezinárodní konzervativní konferenci CPAC, kde vystoupil na jednom pódiu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a kritizoval „nařízení z Bruselu“.

ANO kvůli tomu dostalo pomyslnou důtku, do Prahy se vydala delegace ALDE (Strana evropských liberálů sdružující se ve frakci Renew), která zkoumala, zda hnutí reprezentuje liberální hodnoty, ke kterým se skrze evropskou rodinu hlásí.

Když se web iROZHLAS.cz doptával šéfa Renew Séjourného, jak vidí budoucí spolupráci s hnutím ANO, odkázal na to, že probíhá již zmíněné přezkoumání a celé je to záležitost ALDE. Za frakci se tím distancoval.