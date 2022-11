Američané rozhodují o složení Kongresu. Důvěra ve férovost voleb je v USA rekordně nízká

V USA se během úterý rozhodne o složení Kongresu. Většinu v obou komorách drží demokrati, ale republikáni mají šanci to změnit. Kromě toho volební den napoví, jak bezpečné a spravedlivé budou volby prezidenta za dva roky. Výsledky prezidentských voleb totiž nejprve certifikují jednotlivé státy. A v těch klíčových usilují o zvolení do rozhodovacích funkcí republikáni loajální Donaldu Trumpovi a jeho snaze zmanipulovat výsledky voleb v roce 2020. Od stálého zpravodaje Washington 10:19 8. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Američané volí Kongres | Foto: Ty Wright/Eagle Gazette/USA Today Network | Zdroj: Reuters

O voliče nemají nouzi. Mnohokrát vyvrácená lež o volebním podvodu z roku 2020 mezi Američany hluboce zakořenila. Donald Trump i stovky republikánských kandidátů v úterních volbách ji stále šíří a jejich oddaní příznivci tomu věří. Podle průzkumů to stále platí přibližně o třetině Američanů a o většině republikánů. A skutečně není složité takové potkat.

Volební den rozhodne o směřování Spojených států v dalších dvou letech. Téma pro zpravodaje Jana Kalibu

„Republikáni rádi hrají férově, demokrati rádi podvádějí. Před dvěma lety nám totálně ukradli volby. Šla jsem do postele a Trump vedl, a když jsem se probudila, tak prohrával. Od té doby pořád říká, že volby byly ukradené a existují tuny důkazů,“ říká pro Radiožurnál Carolyn z Floridy.

Vedle ní stojí Sheri, která souhlasně přitakává. Obě odkazují na historky z doslechu nebo videa kolující po internetu, závěry soudů je nezajímají. Ale v jejich okolí bylo prý i minule všechno v pořádku, Sheri dokonce byla sama součástí volební komise.

Pochvaluje si práci všech kolegů, ale tajemně dodává, že neví, co se dělo s hlasovacími lístky mimo její dohled.

Podporovatelky republikánské strany na Floridě | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Betty z okresu Palm Beach na Floridě na otázku, jestli bude věřit letošním výsledkům, dává neurčitou odpověď, že vyhrát by měli republikáni. Ti se podle ní snaží zaručit férovost voleb, ale je prý podezřívavá vůči hlasování poštou.

V některých amerických státech se už jinak ani nehlasuje a zatím se nikdy neobjevily závažnější nesrovnalosti.

Z republikána demokrat

David z Pensylvánie je celoživotní republikán, který se pro tyto volby naopak poprvé registroval jako demokrat. Mezi důvody uvádí i své obavy o to, aby se v Americe spravedlivé volby ještě někdy konaly.

„Chci ve své zemi i nadále možnost veřejné debaty a pak voleb, po kterých ten s vyšším počtem hlasů vyhraje, poražený to uzná, zamyslí se, na čem by mohl s vítězem spolupracovat, a se svou vizí se pokusí uspět v příštích volbách. Tak to bývalo. Teď si myslím, že dost republikánů bude v budoucnu překvapeno, koho to podporovali,“ naráží bývalý republikán David na Trumpovu snahu zmanipulovat výsledky v roce 2020.

V Davidově státě je republikánským kandidátem na příštího guvernéra, který má vliv na certifikaci voleb, Doug Mastriano. Ten se už v roce 2020 snažil pro Trumpa zajistit falešnou sadu volitelů za stát Pensylvánie, kde vyhrál Joe Biden.

Popírači volebních výsledků a šiřitelé lží o rozsáhlém podvodu kandidují za republikány na stovky pozic – jak v Kongresu, tak na zásadní posty ve státech klíčových pro prezidentské volby – kromě Pensylvánie i v Arizoně, Nevadě či Michiganu.

Američtí republikáni už podle veterána Davida Kitzingera nejsou, co bývali | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas