Bývalé rivaly usmiřují volby do Kongresu. Trump označil Cruze za nejlepšího přítele

Ve Spojených státech vrcholí kampaň před kongresovými volbami. Prezident Donald Trump na mítincích podporuje některé republikánské politiky. Nedávno byl například v Houstonu na jihu Spojených států, aby podpořil Teda Cruze, který znovu usiluje o senátorský post v Texasu. Zatímco teď o něm Trump mluví jako o svém nejlepším příteli, před dvěma roky tomu bylo jinak. Od zpravodaje z místa El Paso 14:00 2. listopadu 2018

Donald Trump Teda Cruze během prezidentské kampaně v roce 2016 označil ze lháře. Přidal k tomu tehdy i obvinění, že Cruzův otec pomáhal vrahovi prezidenta J. F Kennedyho.

Ted Cruz to Trumpovi vrátil podobně – označil ho za patologického lháře a narcise. Oba politici nicméně tyto šarvátky v poslední době smetli ze stolu. Na nedávném mítinku v Houstonu už Trump o texaském senátorovi mluvil jako o svém nejlepším příteli a zdůraznil, že mu nikdo nepomohl tak, jako právě Ted Cruz.

Bývalí rivalové

„Během prezidentské kampaně to byli rivalové. Oba byli agresivní. Každý víme, jak prezident mluví. Hodně toho dokázal, ale jeho vyjadřování není vždy takové, jaké by mělo být,“ řekl zpravodaji Radiožurnálu předseda republikánské pobočky v El Pasu Adolpho Telles.

Nesouhlasí s ním ale předsedkyně demokratů v EL Pasu Iliana Holguinová. Podle ní tak Ted Cruz jedná jen z politické vypočítavosti.

„Spočítal si, že potřebuje Trumpovu pomoc. A to i přes to, že pomlouval jeho manželku, otce, a že ho urážel. Myslím ale, že to lidé prohlédnou, a že se jim přesně tohle pokrytectví nelíbí,“ je přesvědčena.

Ted Cruz má v Texasu silného rivala. Na senátorský post kandiduje demokrat Beto O'Rourke, který je členem Sněmovny reprezentantů.

„Myslím, že je úžasný. Je to čerstvý vítr do politiky,“ vyjádřil O'Rourkeovi svoji podporu jeden z místních – 37letý Joseph.

Další z obyvatel El Pasa, který se představil jen jako Ed, ale demokrat O'Rourke nezvítězí a republikáni si tak v Texasu udrží přes čtvrt století trvající prvenství.