Česko pohledem zahraničních médií: Výsledek voleb ukazuje na ústup populismu ve střední Evropě

Neúspěch stávajícího českého premiéra, který možná zároveň leccos vypovídá o měnícím se politickém klimatu v celé střední a východní Evropě. Tak o výsledcích voleb do české Poslanecké sněmovny píše řada především západních médií. svět ve 20 minutách New York/Brusel/Londýn 0:10 11. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš (ANO) a Petr Fiala (ODS, koalice Spolu) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Patří mezi ně například deník New York Times. Podle něj zaznamenal premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš překvapivou porážku. Předseda dosavadní vlády, kterého list označuje za „rázného podnikatele“ a „populistu“, teď má prý jen malou šanci na to, aby dokázal sestavit další kabinet.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Svět ve 20 minutách. Jak kauza Pandora Papers rezonuje ve Švýcarsku? Evropský parlament „munici“ pro zákrok proti sociálním platformám. Spor o potraty v Texasu vybudil aktivisty ve Spojených státech. A o rychlosti na silnicích v Německu

Každopádně se nedá mluvit o tom, že by v Česku došlo k úplnému odmítnutí krajně pravicového populismu. Vždyť hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury získalo bezmála deset procent hlasů.

Zisky dvou opozičních sil, tedy koalic Spolu a také Pirátů a Starostů, ale podle amerického deníku napovídají tomu, že vlna populismu ve střední a východní Evropě je zřejmě přeci jen na ústupu.

Začala přitom ochabovat už s volební porážkou amerického prezidenta Donalda Trumpa a také s tím, jak její dříve rozhádaní oponenti začali nacházet společnou řeč, uvádí článek deníku New York Times.

Miliardář z Pandora Papers

Nemovitosti ve Francii i vstup do politiky. Čím si premiér Babiš v kauze Pandora Papers protiřečí? Číst článek

V podobných konturách analyzuje dění v Česku také konzervativněji laděný list Wall Street Journal. Podle něj sobota přinesla velký neúspěch pro miliardáře, který „zosobňoval vzestup populistického nacionalismu ve střední Evropě“.

Teď ale Babiš nedokázal efektivně čelit středopravé koalici a jejímu protikorupčnímu étosu. Ten navíc zesílil jen pár dní před volbami poté, co se Babišovo jméno objevilo v kauze Pandora Papers.

Porážka českého předsedy vlády ale bude mít pravděpodobně ohlas také v Maďarsku. I tam totiž podle deníku Wall Street Journal jiná koalice středopravicových stran doufá, že se jí podaří sesadit premiéra Viktora Orbána s využitím podobného protikorupčního poselství.

Role prezidenta

Babiš sice čelí nejisté politické budoucnosti, zároveň ale nemusí být všem dnům konec. Upozorňuje na to třeba evropská mutace serveru Politico s tím, že nevyzpytatelným hráčem je nyní prezident Miloš Zeman.

Na jeho roli upozorňuje i pražský korespondent britské stanice BBC. Rob Cameron si ale kromě osudu Andreje Babiše všímá také dalších poražených. Špatný víkend podle něj zaznamenala především ČSSD. Formace vznikla už v roce 1893, nyní se ale odebírá na stránky historických knih – stejně jako čeští komunisté.

Zklamaný ale může být i Tomio Okamura a jeho SPD. Politická síla, která pomýšlela na roli toho, kdo bude rozhodovat o příštím premiérovi, bude mít z pohledu zpravodaje BBC pravděpodobně jen minimální relevanci, pokud v Praze nevznikne další vláda Andreje Babiše.

Chybí političtí přátelé

Možný další vývoj v Česku predikují i německojazyčná média. Švýcarská stanice SRF na svém webu píše o „napínavé sobotě“, která přinesla velké vítězství pro koalici Spolu a krok zpátky pro vládní hnutí ANO. Jeho předsedovi Babišovi teď zoufale chybějí političtí přátelé.

Podle SRF dosavadní předseda vlády před volbami zmiňoval, že v případě neúspěchu odejde z politické scény. Pokud by se tak skutečně stalo, skončila by dlouhá fáze české politiky, které dominoval spor o konflikt zájmů Andreje Babiše.

7 zlomových okamžiků voleb: triumf Spolu, historický debakl komunistů a ČSSD i rekordní účast Číst článek

Možná příští vláda koalic Spolu a také Pirátů a Starostů by koneckonců byla také jedním z výsledků premiérova střetu zájmů, konstatuje švýcarská stanice. Zároveň předpovídá, že koaliční kabinet pod taktovkou předsedy ODS Petra Fialy by byl zelenější, co se klimatu týká, úspornější v oblasti sociálních výdajů a v neposlední řadě také více proevropský.

Politiku, která by byla více v souladu s českými spojenci v Evropské unii i NATO, očekává od opozičních koalic i německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Také tento list ale upozorňuje na zásadní roli prezidenta Zemana v povolebním vyjednávání. Celkově se však podle něj dá očekávat, že vliv Hradu v české politice bude po volbách omezený. I díky tomu, že voliči ukázali Andreji Babišovi červenou kartu.

Komplikované vztahy

Nicméně i strany, které jsou označované za vítěze voleb, mají před sebou složitá rokování. Rakouský deník Der Standard poukazuje na mnohdy komplikované vztahy opozičních stran v minulosti. Hlavně u trojkoalice Spolu by se tyto historické třenice mohly dostat znovu na povrch.

Der Standard zmiňuje vznik TOP 09, která se před dvanácti lety oddělila od křesťanských demokratů jako určitý protipól k ODS. Právě občanští demokraté se tehdy potýkali s korupčními skandály a částečně se posunuli do protievropského tábora. Teď ale tyto strany tvoří vítěznou a do budoucna možná i vládní koalici.

Ani Babiš nemůže všechno

České volby pak samozřejmě rozebírají i slovenská média. Například podle šéfredaktorky deníku SME Beaty Balogové voliči ukázali Andreji Babišovi, že ani on si nemůže dovolit všechno. „Ukázali, že pro ně není v pořádku, když je premiér trestně stíhaný a nakupuje si zahraniční vily prostřednictvím nástrojů drogových dealerů,“ myslí si.

Analýza: kroužkování kromě Starostů posílilo i lidovce, hlavně na úkor ODS. A pomohlo ženám Číst článek

Zástupce šéfredaktory deníku Pravda Miroslav Čaplovič nicméně soudí, že Babiš samotný nemusí hledat vinu ve svém vlastním hnutí. Pokazila to prý hlavně sociální demokracie a také komunisté, tedy dvě strany, které vypadly z Poslanecké sněmovny. Právě jejich chyby podle Čaploviče přibližují Petra Fialu do funkce předsedy vlády.

Před budoucí vládou ale bude ležet jeden velký úkol – zajistit smír v české společnosti. Myslí si to komentátor serveru Aktuality.sk Ľubomír Jaško.

Nová vláda prý bude úspěšná jen tehdy, pokud o smyslu své existence přesvědčí alespoň část z milionu voličů, kteří nebudou mít v novém parlamentu zastoupení. Míra rozdělení společnosti je přitom na Slovensku podobná. A možná ještě horší, uzavírá komentátor Ľubomír Jaško.