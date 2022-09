Z dělnické čtvrti až do paláce. Meloniová je favoritkou italských parlamentních voleb

„Hlasování ve stínu odkazu Benita Mussoliniho“ nebo „pravicový blok na prahu moci”. Hesla doprovázející nedělní parlamentní volby v Itálii, ve kterých lidé volí stovky poslanců a senátorů. Jedním z favoritů hlasování je šéfka pravicové strany Bratři Itálie Giorgia Meloniová. Politička původem z Říma by se podle průzkumů mohla stát první premiérkou v italské historii. Od zpravodaje z místa Řím 8:20 25. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební plakát v Itálii | Foto: Elisa Gestri | Zdroj: Reuters

Čtvrť Garbatella je jižně od centra Říma. Jsou tu vysoké bytovky s hnědými okenicemi, palmy a rozkvetlé kaktusy mezi domy. Právě tady v 90. letech Giorgia Meloniová politicky rostla, tady získávala politické zkušenosti a taky kuráž, protože prosazovalo krajně pravicové názory ve spíše levicově laděné části města.

„Moc si jí vážím. Doufám, že zvítězí. Moc bych si to přál. Je odvážná, místy vystupuje velmi rázně. Myslím to ale v dobrém slova smyslu. Věřím, že by byla dobrou volbou pro Itálii,“ domnívá se Ariane. Je přesvědčený, že by Meloniová byla dobrou premiérkou. Nevadí mu, že v minulosti otevřeně podporovala fašistické politiky.

V 90. letech v rozhovoru pro francouzskou televizi Meloniová řekla, že fašistický lídr Benito Mussolini byl dobrým politikem, a že dělal všechno pro Itálii. Od těchto názorů se prý distancovala. V logu její strany ale zůstává fašistický symbol – zeleno, bílo červený plamen.

Přesně tohoto spojení s radikální ideologií se obává Lorenzo. Pro něj Meloniová představuje zlo. Domnívá se, že je vše ještě otevřené, a že výsledky můžou hodně ovlivnit nerozhodnutí voliči.

Server iROZHLAS.cz před časem představoval političku v nedávném profilu. Meloniová usiluje o hlasy v pravicové koalici s Ligou Mattea Salviniho a stranou Forza Italia trojnásobného italského premiéra Silvia Berlusconiho. Oba se v minulosti netajili sympatiemi k ruskému režimu.

Berlusconi v nedávném rozhovoru pro televizi RAI řekl, že ruský prezident Vladimir Putin byl ke speciální operaci na Ukrajině donucený lidem, stranou a ministry. Podle průzkumu pro server Politico by pravicový blok mohl dohromady získat víc než polovinu hlasů.

Meloniová, Slavini a Berlusconi slibují větší podporu rodin, nižší daně a omezení imigrace. Žádným slibům už nevěří Cristiano, který hlasovat nepůjde. Říká, že všichni politici jsou stejní bez ohledu na to, jestli kandidují za pravicové nebo levicové strany. Nikdo z nich prý ve finále neřeší to, co Italy trápí nejvíc jako třeba vysoké ceny energií. Podle něj nezbývá než věřit, že válka na Ukrajině brzy skončí.

Čtvrť Garbatella, kde Giorgia Meloniová začínala svou politickou kariéru | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas