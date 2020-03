Pondělní izraelské volby v ohrožení. Asi sedm procent lidí váhá, zda se voleb kvůli koronaviru zúčastní

Izraelské ministerstvo zdravotnictví vyzvalo voliče, aby se nebáli nákazy novým typem koronaviru a přišli v pondělí volit. Pro lidi v domácí karanténě připravilo speciální volební místností, uvedl to v neděli deník The Times of Israel. Podle sobotního průzkumu asi sedm procent voličů zvažuje nejít volit kvůli obavám z koronaviru.

