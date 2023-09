‚Progresivní Slovensko jako naši Piráti.‘ Babiš se opřel do kolegy z frakce v europarlamentu, kde je i ANO

Slováci v sobotu volí nové poslance. Potřebě vyjádřit se k hlasování nedokázal odolat český expremiér a předseda nejsilnějšího tuzemského opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, a to probíhajícímu moratoriu navzdory. Ve videozdravici se vymezil vůči lídrovi Progresivního Slovenska. Michal Šimečka přitom sdílí lavici s Babišovými europoslanci ve stejné politické frakci, liberálním Renew. Praha/Bratislava 9:12 29. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš se opřel do šéfa Progresivního Slovenska Michala Šimečky, který sedí ve stejné frakci europarlamentu, kde je ANO | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Milé Slovenky, milí Slováci, srdečně vás zdravím. Jmenuji se Andrej Babiš, narodil jsem se v Bratislavě, a i když už 30 let žiji v České republice, na Slovensku mi velmi záleží.“

Babiš promluvil do finiše předvolebních bojů na Slovensku. „To nejhorší, co se vám může stát, je, že budete mít ve vládě Progresivní Slovensko,“ varoval ve slovenštině na sociální síti X (dříve Twitter). Stranu Michala Šimečky označil za obdobu českých Pirátů.

Kritizoval jejich „promigrační“ postoj a nálepkoval je „zelenými šílenci“. Urgoval Slováky, aby takové vládě zabránili. Podle posledních průzkumů strana Progresivní Slovensko šlape na paty Smeru Roberta Fica.

Stejná politická rodina

Údajně ohrožené „slovenské zájmy“ však podle Babiše reprezentuje kolega jeho poslanců z Evropského parlamentu. Šimečka aktuálně zastává pozici místopředsedy a je součástí stejné frakce Renew jako europoslanci za hnutí ANO.

„Rozumím, že má volnější vztahy k zákonům, ale mohl by zkusit respektovat aspoň ty slovenské. A tedy nevyjadřovat se ve prospěch, anebo neprospěch kteréhokoliv kandidujícího subjektu na Slovensku v čase moratoria,“ reagoval na Babiše sám Šimečka ve čtvrtek večer.

Zároveň mu připomněl: „Hlásí se ke stejné politické frakci evropských liberálů jako Progresivní Slovensko, které kritizuje. Myslím, že by to pro něj mohlo být předmětem k zamyšlení, jestli stále chce patřit do této politické rodiny.“

Proč Babiš potřeboval dát najevo své preference při slovenských parlamentních volbách i co ho vedlo k osočování kolegy z europarlamentu, neřekl a na dotazy redakce neodpověděl.

Evropské váhání

Na rozpor uvnitř ANO v evropské otázce upozornil web iROZHLAS.cz během mapování jeho směřování. Zatímco domácí zástupci hnutí následují směr, který určuje předseda Babiš, europoslanci se povětšinou drží původních témat, která hnutí definovala v jeho začátcích. Více jsme o tom psali ZDE.

Právě kolem přidružení ANO k evropským liberálům je v posledních měsících horko. Vztahy vyhrotilo především Babišovo vystoupení na budapešťské konferenci CPAC sdružující evropské a americké národovce.

Strana evropských liberálů (ALDE) během svého květnového setkání odsoudila účast předsedy hnutí ANO na euroskeptické konferenci. ALDE chce prověřit, jestli je Babišova strana věrná liberálním hodnotám a může tak zůstat členem této evropské strany a její skupiny v Evropském parlamentu.

„Liberální mise“ měla do Prahy dorazit v polovině září, jenže se tak nestalo, jak informoval server Aktuálně.cz. Příjezdem delegace liberálů měl zarazit sám předseda ANO, hnutí vyjádřilo vůči ALDE nedůvěru a sdělilo, že jeho představitelé nebudou svým evropským kolegům v Česku k dispozici pro rozhovory. Vedení ALDE proto návštěvu odvolalo.