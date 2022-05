Scholzova SPD utrpěla v Severním Porýní-Vestfálsku historickou porážku. Konzervativci a Zelení slavili

Německo má za sebou druhé nejdůležitější volby po těch parlamentních. V neděli se rozhodovalo o vládě v Severním Porýní-Vestfálsku, kde žije na 18 milionů lidí. Sociální demokraté Olafa Scholze utrpěli historickou porážku. Regionu tak nejspíš dál povládnou konzervativci. Od stálého zpravodaje Berlín 10:20 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební lídr CDU v Severním Porýní-Vestfálsku Hendrik Wüst se raduje z vítězství své strany | Foto: Leon Kuegeler | Zdroj: Reuters

„Udělám všechno pro to, aby země touhle těžkou dobou prošla co nejklidněji a mohla se spolehnout na svou vládu. Věřím, že náš kraj všechny ty výzvy budoucnosti zvládne,“ prohlásil dosavadní premiér a volební lídr CDU Hendrik Wüst.

Výsledek předčil očekávání, dlouho to vypadalo na těsný souboj se sociálními demokraty. CDU ale nakonec získala přes 35 procent hlasů, zatímco SPD se musela spokojit s méně než třiceti.

Její šéf Lars Klingbeil proto neskrýval zklamání: „SPD nedosáhla na výsledek, za který jsme společně bojovali. Ale dopadlo to tak, jak to posledních pár dní předpovídaly průzkumy.“

Politolog Frank Decker varuje, že ve volbách šlo hlavně o regionální témata - ať už problémy s přetíženou dopravou, nebo se školstvím. Výsledek ale může mít dopad i na vrcholnou politiku.

„V SPD pochopitelně začne debata, protože zhoršující se výsledky sociálních demokratů jdou ruku v ruce s posilováním strany Zelených. Obojí spolu souvisí. Zeleným pomáhá nejen to, že v klimatické politice působí důvěryhodněji, ale svým způsobem i válka na Ukrajině - protože ta jim dala za pravdu,“ vysvětluje pro Radiožurnál Decker.

„Zelení už dávno říkali, že se nemá stavět plynovod Nord Stream 2, že se má skončit s fosilními palivy a že Německo musí přehodnotit svou pozici vůči Rusku. Teď jim to pomáhá a se svou zahraniční politikou, založenou na hodnotách, začali bodovat,“ doplňuje politolog.

Dokládají to i průzkumy oblíbenosti. Ve všech vedou ministři Zelených - ať už Robert Habeck z resortu hospodářství, anebo šéfka diplomacie Annalena Baerbocková. Ze samotného kancléře jsou Němci spíše rozpačití.

„Olaf Scholz sliboval, že převezme vůdčí roli. Ale moc to neplní. Zatím působí jako slabý kancléř - hlavně ve srovnání s Angelou Merkelovou. Byl tu jeden krátký moment, hned po začátku války na Ukrajině, kdy pronesl historickou řeč v parlamentu a obrannou politiku otočil doslova o 180 stupňů. Nějakou dobu pak působil suverénně, ale tenhle obraz se už postupně vypařil. I když přiznejme, že řídí složitou koalici, kterou musí držet pohromadě,“ přibližuje Decker.

Katastrofální porážka pro FDP

Ještě hůř než SPD dopadli liberálové, kteří doteď seděli jak v regionální vládě v Porýní, tak i v kabinetu Olafa Scholze. V neděli spadli k hranici potřebných pěti procent hlasů. Předseda FDP a zároveň spolkový ministr financí Christian Lindner připustil, že takový výsledek opravdu nečekal.

„Samozřejmě jsme doufali, že i svobodní demokraté budou těžit z toho, jak se největšímu regionu Německa doteď vládlo. Ale nestalo se to. Neprofitovali jsme z toho, že jsme pět let spolurozhodovali o tom, jak tu zemi zlepšit. Nedá se to říct jinak - tentokrát jsme utrpěli katastrofální porážku,“ zhodnotil.

Podle politologa Deckera je oblíbenost CDU v jedné věci paradoxní. Severnímu Porýní-Vestfálsku vládne pět let a řadu slibů nedodržela. A to v oblastech, které byly i v letošní kampani zásadní.

„Velkým tématem je doprava. To můžu i já coby občan potvrdit. Když si na jihu Kolína nad Rýnem objednáte řemeslníka, tak víte naprosto jistě, že dorazí o hodinu později, protože se zasekne v zácpě. Tady je to notorický problém. CDU už před pěti lety slibovala nápravu, ale zrovna v tomhle nic moc neudělala. A ještě horší je to ve školství,“ míní politolog.

Závěr kampaně už ale ovládly jiné otázky. Staré problémy zastínila vysoká inflace a obavy z budoucnosti energetiky.