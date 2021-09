Průzkum: Většině Němců se nebude stýskat po Merkelové. Postrádat jí budou příznivci CDU/CSU

Většině Němců se po Angele Merkelové jako kancléřce nebude stýskat. Vyplývá to z průzkumu institutu Civey, který v sobotu, den před parlamentními volbami, zveřejnil list Augsburger Allgemeine. Merkelová, která je v čele vlády od roku 2005, se už o premiérské křeslo ani o poslanecký mandát neuchází. Berlín 14:19 25. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá kancléřka Angela Merkelová | Foto: Stefanie Loos | Zdroj: Reuters

Na otázku, zda budou Merkelovou v kancléřském úřadu postrádat, odpovědělo 38 procent „určitě ne“ a 14 procent „spíše ne“, celkem tedy 52 procent. Naproti tomu 38 procent respondentů si myslí, že první žena v čele německé vlády chybět bude: podle 14 procent „spíše“ a podle 24 procent „určitě“. Deset procent dotázaných si není jistých.

Nejvíce budou podle sondáže Merkelovou v nejvyšších patrech německé politiky postrádat příznivci konzervativní unie CDU/CSU, za kterou vládu 16 let vedla. Lítost nad jejím odchodem vyjádřilo 63 procent z nich.

Nejméně oblíbená je kancléřka dlouhodobě u voličů protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD), což se projevilo i v aktuálním průzkumu. Chybět bude po odchodu do politického důchodu jen dvěma procentům z nich.

Sedmašedesátiletá Merkelová je od prosince 1990 nepřetržitě členkou Spolkového sněmu, do kterého už letos ale nekandiduje.

Co dál?

Při nedávné návštěvě Spojených států na dotaz, co bude dělat, až v úřadu skončí, Merkelová uvedla, že si dá nejprve pauzu a bude přemýšlet o tom, co ji vlastně zajímavá. V uplynulých 16 letech na to totiž podle svých slov měla jen velmi málo času.

Kdo v čele Německa nahradí Angelu Merkelovou? Šance jsou vyrovnané a miliony Němců nerozhodnuté Číst článek

„Pak si asi zkusím něco přečíst, pak se mi zavřou oči, protože budu unavená, pak budu trochu spát a pak se uvidí,“ řekla o svých plánech končící kancléřka.

Kdy se bude moci Merkelová odebrat do politického důchodu, ale není vůbec jasné. Vzhledem k předvolebním průzkumům, které předpovídají těsný výsledek nedělních voleb, mohou být povolební jednání velmi náročná a dlouhá. To může znamenat, že Merkelová bude Německu vládnout možná až do Vánoc.

Pokud tomu tak bude a vládu povede nejméně do 17. prosince, stane se nejdéle sloužící německou kancléřkou v poválečných dějinách země. Tento primát drží zatím kancléř sjednotitel Helmut Kohl, který stál v čele spolkové vlády v letech 1982 až 1998.