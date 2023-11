Před 40 lety byla uprchlík z Turecka. Dnes má se svojí migrační politikou šanci vyhrát nizozemské volby

Téměř před čtyřiceti lety přišla z Turecka do Nizozemska společně s matkou osmiletá kurdská uprchlice. Ve čtvrtek Dilan Yeşilgözová aspiruje v nizozemských předčasných volbách na premiérský post. V čele Lidové strany pro svobodu a demokracii vystřídala v létě končícího premiéra Marka Rutteho. A její lidovci teď patří mezi čtveřici stran, kterým průzkumy přisuzují největší šance na vítězství. K volbám Nizozemci zamíří už ve středu. Hilversum (Nizozemsko) 13:07 21. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební tabule v Haagu pro volby do Sněmovny reprezentantů. Volby do Sněmovny reprezentantů v roce 2023 jsou v Nizozemsku volbami do Sněmovny reprezentantů států, které se konají v rámci všeobecných | Foto: Robin Utrecht | Zdroj: Abaca Press / Reuters

Devadesátitisícovému městu Hilversum se někdy přezdívá „Město médií“, protože zde sídlí mnoho nizozemských televizních stanic.

„Přišla jsem do této země jako osmiletá uprchlice, vím, jaké to je opustit svoji zemi a přijít na nové místo, kde hledáte bezpečí, svobodu a jistotu. Díky tomu, že jsem byla skutečný uprchlík, tak rozumím, co to znamená dobrá azylová politika,“ říká Dilan Yeşilgözová, která sem přijela se svým týmem – předvolební kampaň totiž vrcholí.

Ač sama uprchlice, Yeşilgözová zastává k migraci přísný postoj. Počty lidí přicházející do Nizozemska je podle ní nutné omezit. „Teď v Nizozemsku sledujeme tak vysokou míru migrace – jak žadatelů o azyl, ale i zahraničních pracovníků a mezinárodních studentů – že už to dobře nezvládáme. A nezvládáme pomáhat skutečným uprchlíkům. Nedáváme jim bezpečné prostředí. A zároveň sledujeme nizozemskou společnost, která cítí velký stres kvůli těmto vysokým počtům lidí, kteří přicházejí do naší země,“ vysvětluje Yeşilgözová.

Kvůli boji proti násilí na ženách a příslušníkům LGBT komunity si získala přezdívku „empatický pitbul“. Za své aktuálně největší téma ale označuje ekonomickou situaci běžných Nizozemců.

„Jednou z mých největších priorit je zaměřit se na rostoucí náklady na běžný život. Lidé s průměrnou prací a průměrným příjmem musí mít možnost dobrého hezkého života. Tito lidé jsou teď přitom ve stresu a nevědí, jestli s penězi vystačí do konce měsíce, rozhodují se, jestli zaplatit dětem kroužky a běžné věci. Témata jsou pro mě samozřejmě také krize bydlení, klimatická změna a bezpečnost,“ objasnila.

Yeşilgözová se prochází po tržišti, rozdává letáčky a občas se s někým zastaví na kus řeči. Leták nabízí i mladému muži, který ji na oplátku podává konkurenční materiály.

‚Klima je to nejdůležitější‘

„Říkala mi, že je pro ni klima důležité téma a že chce jadernou energii přidat do energetického mixu, což je fajn. Ale můj názor to nezměnilo. Doufám, že já jsem změnil její. Myslím, že klima je nejdůležitější věc, co máme. Zejména pro naše děti. Je to téma číslo jedna. A myslím, že se lidovci příliš fixují na migraci. Jasně, migrace je důležité téma, ale ne tak jako klima,“ myslí si Peter, který pomáhá jako dobrovolník s kampaní koalice Zelená levice a strany práce.

Na trhu nakupoval také mladý otec Bert, který pracuje jako lékař. Ohledně své volby má velké dilema. „Je to těžké, je tu spousta politických stran, přibyly nové. Pro mě osobně je to čím dál obtížnější, a to kvůli celé válce na blízké situaci. Vidíte hodně agrese, přicházejí lidé z různých prostředí. Myslím, že si musíme udržet silné nizozemské hodnoty. Chtěl bych volit zeleně, ale zároveň pravicově. takže hledám, protože žádná taková strana tu teď není. Stále váhám,“ říká Bert.

‚Vláda se chce zbavit farmářů‘

Zato farmářka Gerry, která prodává ve svém stánku vejce, má jasno. Volit bude krajně pravicové Fórum pro demokracii. Důležitá je pro ni hlavně ochrana farmářů před návrhy na omezování hnojiv a snižování množství krav. „Budu je volit, protože odhalují dusíkové lži současné vládní koalice. Ta se chce zbavit farmářů,“ dodala Gerry.

K volbám půjdou Nizozemci už ve středu. Šanci na vítězství mají podle posledních průzkumů čtyři strany: kromě lidovců a koalice Zelené levice a strany práce je to ještě nová strana Nový sociální kontrakt a také krajně pravicová Strana pro svobodu.