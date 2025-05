Politoložka: Trzaskowski si musí říct, jaké další voliče si chce naklonit. Překvapil mě úspěch ultrapravice

První kolo polských prezidentských voleb dopadlo podle očekávání – to druhé bude soubojem mezi liberálním Rafałem Trzaskowskim a konzervativně pravicovým Karolem Nawrockim. Vzhledem k těsným výsledkům nedělního klání analytici v příštích dnech očekávají velmi napjatou atmosféru. „Nawrocki půjde více doprava, u Trzaskowského je otázka, jaké voliče ostatních kandidátů si bude chtít naklonit,“ nastiňuje pro iROZHLAS.cz polská politoložka Monika Sus. Rozhovor Varšava 13:00 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podporovatelé Rafała Trzaskowského v jeho volebním štábu během prvního kola | Zdroj: ZUMA Press Wire via Reuters Connect

Druhé kolo bude soubojem mezi Trzaskowským a Nawrockým, jak se očekávalo. Je ale něco, co vás během prvního kola překvapilo?

Ano, daný scénář jsme čekali. Co mě zarazilo, bylo velice dobré skóre krajní pravice, spočítáte-li všechny její hlasy dohromady. V Polsku má tedy evidentně silnou pozici, což mě opravdu překvapuje.

S čím to podle vás souvisí, respektive co to vypovídá o polské společnosti?

K pravicové politice vidíme jistý obrat, jenž se tolik neliší od situace v jiných státech a z politologického hlediska to až tak takové překvapení není, neboť čím více se vládní strany obrací doprava, tím je pro ty centristické těžší najít voliče.

Zvyšující se podpora krajní pravice je každopádně velmi nebezpečná. Mnohé podle mě překvapilo, že Sławomir Mentzen získal tolik hlasů, zejména v kombinaci s Grzegorzem Braunem. Konečné výsledky se také nakonec trochu lišily od předvolebních průzkumů, odhadovaný výsledek pro levicové kandidáty byl mnohem vyšší, a ten krajní pravice naopak podhodnocený.

Počet jejích voličů je tedy opravdu znepokojující a i překvapující, neboť například Braun, kromě toho, že vystupuje striktně ultrapravicově a protievropsky, je zároveň i velmi antisemitský. Je to blázen.

Vrátíme-li se k Trzaskowskému a Nawrockému, počet hlasů obou kandidátů postupujících do druhého kola byl opravdu velmi vyrovnaný. Jak to tedy odráží preference a náladu mezi voliči? A čeho můžeme v kampaních vzhledem k takovému výsledku prvního kola být svědky v příštích dnech?

Očekávám, že mnozí, kdo volili levici nebo Szymona Hołowniu, by nyní mohli dát hlas Trzaskowskému. Hołownia už ostatně své voliče k jeho podpoře vyzval. Tou neznámou ale je, jestli mu to bude stačit.

Cílem Konfederace je pak konec Práva a spravedlnosti, z dané perspektivy by tudíž pro ni bylo výhodnější jejího kandidáta nepodpořit a podíváte-li se na voliče Mentzena, je možné, že Nawrockému hlas nedají, neboť chtěli hlasovat proti establishmentu. Na druhou stranu ale jejich část nechce vidět Polsko vedené Tuskem a Trzaskowskim. To je i takové Nawrockého moto – nepředat Polsko do rukou Tuska.

Zůstanou-li každopádně při druhém kola doma, mohlo by to Trzaskowskému přijít vhod, nyní je ale ještě těžké cokoli odhadovat. Někteří analytici také nastiňují, že jeho výhra a v podstatě tak jednotné vedení země by Konfederaci mohlo nahrávat v tom, aby pak mohla ukázat, jak moc se od něj liší.

Myslím tedy, že druhé kolo bude velmi vyrovnané. Vývoj ale budeme moci lépe předpovídat ve chvíli, kdy se Trzaskowski s Tuskem dohodnou, co přesně plánují dělat a jaké voliče chtějí přetáhnout na svou stranu, tedy jestli půjde o ty středolevicové a levicové, nebo si půjdou za tím zůstat za každou cenu napravo.

Polarizované Polsko

To mluvíme o voličských preferencích z hlediska politického spektra a neúspěšných kandidátů prvního kola. U Trzaskowského tedy ještě nevíme, na jakou stranu se spíše zaměří, dalo by se ale ještě zkusit říci, jaké konkrétní společenské vrstvy se každý z nich bude snažit přitáhnout?

Nawrocki rozhodně půjde více doprava, aby přitáhl voliče Mentzena a Brauna. Jak jsme nadnesli, otázkou ale zůstává, na koho se zaměří Trzaskowski. Já například, ačkoli jsem velmi proevropská, jsem mu hlas nedala a volila jsem jednoho z levicových kandidátů.

Monika Sus Je politoložka, působí na Polské akademii věd a v několika mezinárodních organizacích. Zaměřuje se na mezinárodní vztahy, především na institucionální dynamiku, evropskou obrannou a bezpečnostní politiku a zahraniční politiku EU. Pravidelně publikuje ve vědeckých časopisech.

Mnoho lidí se rozhodlo stejně z toho důvodu, že jsou nespokojení s tím, jak současná vláda přikročuje mimo jiné k právům menšin, migraci, potratové politice, respektive tématům, s nimiž slibovala něco dělat. Není navíc tak úplně pravda, že se to nedaří jen kvůli tomu, že by prezident Duda všechno blokoval, kabinetu se totiž nedaří ani protlačovat návrhy na reformy nejednotnou koalicí.

Osobně očekávám, že Trzaskowski půjde spíše směrem ke středu a levici a nenakloní se na opačnou stranu, protože by to pro něj nebyl dobrý tah. Dál než Nawrocki navíc jít nemůže. Také by ale mezitím mohl apelovat na vládu, aby se během následujících dní intenzivněji snažila protlačit zákony, jež slibovala.

Budou podle vás kampaním dominovat stejná či podobná témata jako před prvním kolem, nebo se vzhledem k daným dvěma kandidátům mohou objevit některá další, specifičtější?

Velmi to souvisí právě s tím, na jaké spektrum voličů se kandidáti rozhodnou zaměřit. Řekla bych nicméně, že opravdu budou recyklovat témata prvního kola, tedy ekonomiku, bezpečnost či prosperitu.

Na druhou stranu jsem si ale vzhledem k obrovské míře polarizace vcelku jistá, že Nawrocki určitě zahraje i na ideologickou notu, tedy že Tuska a Trzaskowského vykreslí jako ty nebezpečné pro rodinné a katolické hodnoty a tak dále.

Naznačila jste velmi rozdělenou společnost. Do jaké míry ji následující dny a témata volební kampaně před druhým kolem mohou ještě více tříštit?

Rozhodně jsme nyní svědky značné polarizace, na volebních výsledcích je to poznat. Politická scéna je roztříštěná, což možná na jednu stranu není tak špatné, neboť poprvé do hry vstupují i silnější levicoví kandidáti, nicméně ono rozdělení je velmi viditelné, a pokud bude Nawrocki ještě více pravicový a Trzaskowski se bude snažit mobilizovat levici, bude to opravdu těžký a obzvlášť nepřátelský souboj, a to především v tom smyslu, že v něm nebude žádná střední cesta.

Půjde tedy hlavně o mobilizaci voličů ostatních kandidátů a vykreslení druhé strany ve špatném světle. Pro Polsko jako takové to není dobrá zpráva a myslím, že se polarizace ještě zintenzivní, respektive rozhodně neklesne. Sjednocující efekt, po kterém volal Tusk, tedy vůbec nepřichází.