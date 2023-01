‚Babiš v nemilosti.‘ Polská i pobaltská média zaskočil výrok, že Česko by při jejich napadení nepomohlo

Polská média i uživatele twitteru zaskočilo tvrzení českého kandidáta na prezidenta Andreje Babiše (ANO), že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské země české vojáky na pomoc určitě neposlal. V reakci na výroky bývalého premiéra v nedělní televizní debatě s jeho konkurentem Petrem Pavlem se v Polsku pozastavují nad tím, zda Babiš zapomněl na české závazky plynoucí z členství v NATO. Varšava 10:31 23. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: David W Černý | Zdroj: Reuters

Babiš odpovídal na otázku, zda by Česko mělo splnit své závazky a poslat v případě napadení Polska do této země například vojáky. „Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru,“ prohlásil. Dodal, že chce mír a ne válku a že by „v žádném případě neposílal naše děti a děti našich žen do války“.

Tyto jeho výroky citují polská média. „Překvapivá slova kandidáta na českého prezidenta“, nadepsal svoji zprávu o nedělní debatě internetový portál Polského rozhlasu. Uvádí také, že Babišův protikandidát, bývalý šéf Vojenského výboru NATO Petr Pavel vysvětlil, že na základě pátého článku Severoatlantické smlouvy by bylo povinností Česka podílet se na obraně spojence.

Připomněl, že pokud je Česko členem takové organizace, nevyužívá jenom kolektivní obrany, ale také něčím přispívá. „Společný postup v případě útoku na jinou zemi je naší povinností,“ připomněl polský rozhlas Pavlova slova.

„A co spojenecké povinnosti vyplývající z členství v NATO?“, pozastavuje se nad Babišovým prohlášením konzervativní portál niezaležna.pl. „Babiš se znovu dostává u Poláků do nemilosti,“ napsal portál businessinsider.pl a Babiše označil za „osobnost plnou kontroverzí“. Připomněl také, že v minulosti se tento politik vyjádřil vulgárně o polských potravinách.

Babiš svá slova z televizní debaty později na sociálních sítích korigoval s tím, že by závazky v případě napadení spojenecké země „pochopitelně dodržel“.

Polská média si všímají také toho, že Babiš se rozhodl, že se debaty zúčastní až na poslední chvíli. Citují zprávu agentury PAP, která zmínila Babišovo vysvětlení, že názor změnil poté, co při nedělní mši za vlast slyšel v kázání slova o pravdě, lásce a spravedlnosti.

Pobaltské státy

Nad Babišovým výrokem se pozastavují také média v pobaltských republikách. „‚Určitě ne‘, bývalý český premiér prohlásil, že by v případě ruské agrese nebránil pobaltské státy,“ píše litevská veřejnoprávní televize LRT. V článku se odkazuje na agenturu EurActive a připomíná, že český prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil, a také členem NATO.

Další litevský deník Delfi kromě výroku upozorňuje na Babišovo předchozí působení v roli předsedy vlády i prosincový výrok Miloše Zemana, který zdůraznil hrozbu ruské invaze nejen pro Ukrajinu. V Estonsku si Babišova výroku všímá například deník Postimees.

