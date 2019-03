Pellegrini podpořil Šefčoviče, Kiska vybízel lidi k účasti v druhém kole prezidentských voleb

Slovenský premiér a místopředseda nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Peter Pellegrini v rozhlasovém a televizním projevu před rozhodujícím kolem přímé volby nového prezidenta nepřímo podpořil Maroše Šefčoviče. Místopředseda Evropské komise Šefčovič se o funkci hlavy státu uchází právě s podporou Směru-SD. Za favoritku je považována jeho soupeřka Zuzana Čaputová. Bratislava 21:34 27. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Pellegriniho země potřebuje „zkušeného člověka, připraveného od prvního dne ve funkci plnohodnotně vykonávat svůj mandát.“ | Foto: Axel Schmidt | Zdroj: Reuters

S projevem ve veřejnoprávním Rozhlasu a televizi Slovenska vystoupil také dosavadní prezident Andrej Kiska, který podporu žádnému kandidátovi nevyslovil a Slováky vybídl k účasti na hlasování.

Pellegrini v projevu Šefčoviče přímo nejmenoval. Ve vystoupení ale předseda slovenské vlády hovořil o tématech, které v kampani propagoval právě Šefčovič. Podle Pellegriniho země potřebuje „zkušeného člověka, připraveného od prvního dne ve funkci plnohodnotně vykonávat svůj mandát“, nový prezident by podle něj měl by mít „silné sociální cítění“, "potřebu celospolečenského smíru" a měl by vnímat, že "mnohé tradiční hodnoty jsou na Slovensku hluboce zakořeněné a jejich zpochybňování vnáší do společnosti zbytečný zmatek a rozdělování".

Zmíněná Pellegriniho vyjádření prakticky doslovně používal v kampani Šefčovič, který se také vymezil vůči liberálním názorům Čaputové například v otázce možnosti adopcí dětí homosexuálními páry.

„Na mezinárodním poli, ve spleti mnohých zájmů silných hráčů, bude (prezident) stát sám a sám bude muset slovenské zájmy i obhájit. Tam už nepomůže marketing, nepomohou anonymní poradci ani vzletné řeči na domácí půdě,“ řekl Pellegrini.

Větší zkušenosti Šefčoviče v zahraniční politice přiznala i Čaputová, která první kolo prezidentských voleb vyhrála se značným náskokem právě před Šefčovičem, který dlouhá léta působí v diplomacii a který je od roku 2009 členem Evropské komise.

Prezident Kiska, který se o znovuzvolení neucházel, v rozhlasovém a televizním projevu zdůrazňoval potřebu účasti občanů ve volbách a hovořil o kompetencích a možnostech hlavy státu.

„Do druhého kola postoupili dva demokratičtí a proevropští kandidáti. Chci požádat každého občana, aby využil svého jedinečného práva - práva demokracie - aby se vyjádřil, koho si přeje vidět v pozici hlavy státu,“ uvedl Kiska.

Kiska v projevu nevyjádřil podporu žádnému z prezidentských kandidátů. Již dříve ale otevřeně podpořil Čaputovú ve snaze stát se jeho nástupkyní v úřadu hlavy státu.