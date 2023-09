Jeden průzkum favorizuje Smer, druhý Progresivní Slovensko. Rozdíly jsou těsně před volbami minimální

Slovenská strana Smer-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica podle průzkumu agentury Focus před sobotními parlamentními volbami v zemi nadále vede žebříček popularity s podporou 18 procent před Progresivním Slovenskem (PS) , jehož preference dosáhly 16,6 procenta. Průzkum Focusu zadala televize Markíza, která v úterý o jeho výsledcích informovala. Bratislava 20:32 26. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dříve zveřejněné výsledky volebního modelu od jiné agentury naopak tvrdí, že PS se poprvé stalo nejoblíbenější stranou. Podle agentury NMS research má PS 19,7 procenta a Smer 19,4. Podle agentury Focus ovšem preference Smeru-SD dosáhly 18 procent a PS 16,6 procenta. Na rozdíl od NMS Market Research sondáž agentury Focus uvádí, že do sněmovny by se nedostalo hnutí Sme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára.

Oba průzkumy ukazují vzestup koalice OLaNO. V rámci šetření Focus by seskupení získalo 8,2 procenta hlasů. Do Národní rady by se jen několik dní před volbami podle průzkumu dostalo osm stran a hnutí.

Dále také strana Hlas (13,7 procenta), Republiku (7,7 procenta), KDH (6,5 procenta), SNS (6,4 procenta) a SaS (5,8 procenta). Průzkum NMS předpovídal i zvolení hnutí Sme rodina.