Volby by teď s přehledem vyhrál Trump. Ani Biden na summitu NATO nezklamal, míní diplomat Zajíček

Summit NATO ve Washingtonu měl být deklarací síly, jednoty a připravenosti. Namísto toho ale všichni rozebírali přeřeky a odcházející síly amerického prezidenta Joea Bidena. Aspoň do okamžiku, kdy svět obletěla šokující zpráva o pokusu o atentát na jeho rivala Donalda Trumpa. „Kdyby měly být volby zítra, tak by je Donald Trump s přehledem vyhrál," míní Jaroslav Zajíček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Interview Plus Washington 19:34 15. července 2024

Bez ohledu na to, kdo po listopadových volbách usedne v Bílém domě, musí Česko stejně jako celá Evropa více investovat do své obrany, tvrdí Jaroslav Zajíček | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

„Chci věřit, že Amerika dokázala v minulosti překonat hodně krizí. Je pravda, že situace je vyhrocená rétoricky a teď po atentátu i fyzicky. Amerika prostě nedokázala vygenerovat jiné dva kandidáty. Musíme to brát jako realitu a zaměřit se na to, jak budeme pracovat s příští administrativou, ať už bude prezident z jedné, nebo z druhé strany,“ konstatuje.

O budování dobrých vztahů s oběma stranami se podle něj česká diplomacie také snaží, a to prostřednictvím schůzek s ústavními činiteli, kongresmany z Klubu přátel České republiky či představiteli think tanků.

S šéfem konzervativní Heritage Foundation prezident Petr Pavel řešil možnou podobu Trumpovy administrativy, prozrazuje šéf zahraničního odboru Hradu.

Trumpův přínos

Zajíček poukazuje na to, že více než dvě procenta HDP na obranu už dnes vydává 23 členských zemí Severoatlantické aliance. Před dekádou to přitom byly jen tři státy.

To je mimo jiné zásluha bývalého amerického prezidenta, který Evropu vyzýval, aby převzala větší díl zodpovědnosti za vlastní osud.

„Kdybych to měl shrnout, tak jsou to Donald Trump, Joe Biden a Vladimir Putin, kteří se zasloužili o to, že spojenci začali významně investovat. Trumpův jazyk byl pro mnoho spojenců překvapivý, ale přispěl k uvědomění, že pomoc ze strany Ameriky není samozřejmá a musíme se o svoji bezpečnost starat více,“ dodává.

Ze schůzek s Američany podle Zajíčka vyplynulo, že Trump bude i nadále tlačit na to, aby evropské výdaje na obranu rostly. Ale o přerušování transatlantického partnerství nebyla řeč a hlasy prosazující větší americký izolacionismus jsou v Kongresu ojedinělé.

Sdílené břímě

Biden na summitu omylem zaměnil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za Vladimira Putina. Podle Zajíčka šlo o nešťastné přeřeknutí, jinak ale Biden jako lídr na aliančním summitu nezklamal.

„Jeho vystoupení byla strukturovaná, měla obsah i formu, spojencům dávala smysl. Při večeři měl prezident Pavel možnost sedět přímo naproti Bidenovi. To mi přijde jako hezké vyjádření role, kterou jako země hrajeme. Mluvili spolu hodinu a půl, nevím přesně o čem, ale podle pana prezidenta bylo vše v naprostém pořádku,“ ubezpečuje.

Bez ohledu na to, kdo po listopadových volbách usedne v Bílém domě, musí Česko stejně jako celá Evropa více investovat do své obrany, budovat ekonomické vazby a v neposlední roli půjde i o vztahy s Čínou.

„Zde je otázka, jak i my můžeme v obchodní i geopolitické rovině Američanům pomoci, aby to nebylo vnímáno tak, že jsou tu dva různé konflikty. A že o ten na hranicích Evropy se postará Evropa a o Indo-Pacifik se postarají Američané. To se na summitu trošku propojilo a je to dobře,“ uvádí diplomat.

Upozorňuje na to, že závěrečné komuniké summitu bylo vůči Číně dosud nejasertivnější, protože spojenci vnímají čínské zbrojení, kybernetické útoky, působení v Jihočínském moři, a zejména čínskou pomoc Rusku v konfliktu na Ukrajině.

„Je to sdílené břímě, bezpečnost je nedělitelná. Jakýkoliv výraznější konflikt v Jihočínském moři bude mít bezprostřední dopad i na Evropu. A to, co se odehrává na Ukrajině, samozřejmě Čína a další země velmi intenzivně sledují. Z toho, jak Západ zareaguje, budou čerpat ponaučení pro své další kalkulace,“ zdůrazňuje.

