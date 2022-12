Reforma volebního systému v USA? Extrémní postoje a urážení soupeřů se nevyplatí, popisuje její zastánce

Americká politika je čím dál toxičtější a neplní svou funkci. Na tom se shodne mnoho Američanů, i když důvody by různé skupiny hledaly každá jinde. K základním problémům ale patří čím dál méně konkurenční prostředí. To je dané tím, jak jsou nakreslené mapy volebních obvodů, ale i samotným volebním systémem. V USA je proto stále patrnější snaha o volební reformy. Od stálého zpravodaje Washington 14:05 2. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Spojených státech si někteří myslí, že by volební systém potřeboval reformu (ilustrační foto) | Foto: Bob Strong | Zdroj: Reuters

Robert Dillon je poradcem organizace Arnold Ventures, která stála za reformou volebního systému na Aljašce. Robert si tuto změnu pochvaluje, přestože on sám je republikán a tato reforma letos pomohla Mary Peltolové, aby se stala první demokratkou po půl století, která zastupuje Aljašku ve Sněmovně reprezentantů.

Jak pomoci politice, aby se v ní méně vyplatily extrémní postoje, a aby více odměňovala snahu o spolupráci? Téma pro zpravodaje Jana Kalibu

„Současný systém vybízí politiky k tomu, aby šli do televize, řekli tam něco extrémního, co bude rezonovat třeba na stanici Fox News, a pak rozeslali příznivcům e-mail s žádostí o finanční příspěvek. V Americe teď tyto drobné příspěvky významem převýšily ty od velkých sponzorů. Kandidátům se vyplatí podněcovat mezi lidmi hněv a rozdělení společnosti. A my se snažíme, aby se to nevyplatilo. Aby nešlo vyhrát volby díky malé pluralitě, ale jen s podporou většiny,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Dillon věří, že pokud se podaří změnit volební systém tak jako na Aljašce a bude nutné budovat větší koalice voličů, změní se i chování, rétorika a rozhodnutí konkrétních politiků, pro které je teď výhodné zaujímat extrémní pozice.

Vzor z Aljašky

Na Aljašce to zajistili tím, že si lidé schválili systém, ve kterém primárky nejsou stranické, ale otevřené všem. Čtyři nejlepší kandidáti pak postupují do hlavních voleb, a pokud v nich vítěz nezíská rovnou přes 50 procent hlasů, dopočítají se výsledky podle toho, koho voliči méně úspěšných kandidátů uvedli na druhém, případně třetím místě.

Podle Dillona to mimo jiné nutí politiky během kampaně radši moc neurážet své protikandidáty. Voličům to podle něj také dává více na výběr a zvyšuje to konkurenci.

„Konkurence je zdravá, neměli bychom se jí bát. To říkám jako republikán. Moje strana v poslední době generuje špatné kandidáty, kteří prohrávají. Nikdo nechce prohrávat. A naše politika se stala takto nezdravou proto, že v ní chybí konkurence,“ domnívá se.

„Naprostá většina volebních obvodů v Americe je silně demokratická, nebo republikánská. Proto na většině míst v této zemi má prakticky jisté zvolení ten, kdo vyhraje stranické primárky. A těch se účastní jen velmi malý zlomek elektorátu. Navíc mezi nově registrovanými voliči převažují nezávislí, kteří nechtějí být zařazováni do škatulek. Kandidátům ale stačí promlouvat k tvrdému jádru své strany, místo aby museli mluvit k většině lidí, které pak zastupují. Tohle se snažíme změnit a konkurenci zvýšit,“ přibližuje Dillon.

‚Lepší budovat koalice‘

Systém voleb, při kterých hlasující sestavují své pořadí kandidátů, kromě Aljašky přijal také stát Maine. A na místní úrovni se tak hlasuje třeba ve městech New York nebo San Francisco. V referendu během letošních voleb udělali první krok k přijetí tohoto systému také v Nevadě.

Podle Dillona podobné úpravy volebního systému mohou změnit třeba i takové politiky, kteří podporují Trumpovu lež o tom, že volby v roce 2020 prohrál podvodem.

„Lidi jako Ted Cruz nebo Josh Hawley – to nejsou žádní hlupáci, vystudovali nejprestižnější univerzity. Nejsou to neandrtálci, kteří by zdviženou pěstí povzbuzovali dav při přepadení Kapitolu proto, že v to věří. Jenže ono se jim to teď vyplatí,“ popisuje.

„Tak jim pojďme změnit pobídky, které je motivují, a vsadím se s vámi, že tihle chytří lidé pak změní způsob, jakým dělají politiku a jakým vedou kampaně. Chtějí se totiž udržet u moci. A já proti tomu nic nemám. Ale pojďme narovnat hřiště a radši odměňovat ty kandidáty, kteří budují koalice,“ navrhuje Robert Dillon i pro další části Spojených států volební model z Aljašky, kde strávil část života – stejně jako v Česku.

Robert Dillon ve své pracovně | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas